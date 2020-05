PE ultrapassa 20 mil casos da Covid-19 e tem maior número de mortes confirmadas em um dia, com 124 óbitos

Pernambuco teve, nesta segunda-feira (18), o maior registro diário de mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia, em março, com 124 novos óbitos. Também de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram confirmados mais 642 casos da doença causada pelo novo coronavírus, levando o estado a ultrapassar o número de 20 mil confirmações, com 20.094 pacientes.

Segundo o governo estadual, esse recorde na confirmação laboratorial diária de mortes por Covid-19 foi causado por um atraso na informação sobre os resultados dos hospitais da rede privada. A secretaria também explicou que esses 124 óbitos aconteceram entre os dias 18 de abril e o domingo (17). O total de mortes pela pandemia em Pernambuco, até esta segunda (18), é de 1.640.

Dos 642 novos casos da Covid-19 em Pernambuco, 400 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 242 como leves. Com isso, Pernambuco totaliza 10.103 casos graves e 9.991 casos leves da doença.

Dos casos graves, segundo a Secretaria de Saúde, 1.830 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 3.642 estão internados, sendo 240 em Unidades de Terapia Intensiva e 3.402 em leitos de enfermaria. Houve mais 22 pacientes recuperados do novo coronavírus, totalizando 2.991 pessoas curadas da Covid- 19.

Os casos graves confirmados da doença estão distribuídos por 148 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros estados e países.

Mortes

Dos 124 óbitos registrados, 77 são do sexo masculino e 47 do sexo feminino, de moradores do Recife (48), Jaboatão dos Guararapes (13), Olinda (9), Cabo de Santo Agostinho (6), Paulista (6), Abreu e Lima (3), Camaragibe (3), Goiana (3), Vitória de Santo Antão (3), São Lourenço da Mata (2), Amaraji (2), Carpina (2), Águas Belas (1), Arcoverde (1), Barreiros (1), Bom Jardim (1), Camutanga (1), Caruaru (1), Condado (1), Chã Grande (1), Escada (1), Feira Nova (1), Garanhuns (1), Itapissuma (1), Ipojuca (1), Jaqueira (1), Limoeiro (1), Moreno (1), Palmares (1), Paudalho (1), Pombos (1), Primavera (1), São José da Coroa Grande (1), Timbaúba (1), Vicência (1), além da ocorrência de óbito de paciente residente de outro estado (1).

As mortes ocorreram entre os dias 18 de abril e 17 de maio e os pacientes tinham idades entre 21 e 101 anos de idade.

Dos 124 pacientes que vieram a óbito, 53 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (27), hipertensão (23), doença cardiovascular (9), doença renal crônica (7), tabagismo/histórico de tabagismo (6), etilismo (2), doença de Alzheimer (2), tuberculose/histórico de tuberculose (2), obesidade (2), doenças pulmonares (2), histórico de AVC (1), anorexia (1), doença hepática crônica (1), síndrome demencial avançada (1), neuromielite óptica (1), erisipela (1), anemia (1), pneumonia/histórico de pneumonia (1), esquistossomose (1), aneurisma da artéria renal (1), insuficiência respiratória aguda (1), infecção do trato respiratório (1), adenocarcinoma gástrico (1), neoplasia cutânea (1), histórico de cirurgia de câncer de próstata (1), doença de Parkinson (1), neuropatia diábetica (1), doença neurológica crônica (1) e câncer de mama (1).

Um paciente não tinha comorbidade e os outros estão em investigação pelos municípios. As faixas etárias são: 20 a 29 (2), 30 a 39 (3), 40 a 49 (14), 50 a 59 (13), 60 a 69 (22), 70 a 79 (37), 80 ou mais (33).

*G1PE