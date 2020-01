Pedalar com frequência contribui para a sua autoestima e qualidade de vida

Ano novo tá aí e não há melhor momento para revermos nossos hábitos. Por isso, te perguntamos: quando foi a última vez que andou de bike? Se não lembra da ocasião, convidamos a repensar a forma como vem se locomovendo no dia a dia. A Tembici, empresa líder de micromobilidade na América Latina, como grande incentivadora do uso da bicicleta como meio de transporte, separou 8 dicas que podem te motivar a adotar a bike e torná-la parte da sua rotina.

Segundo Nicole Barbieri, gerente regional da Tembici, a bicicleta está cada vez mais presente na rotina dos pernambucanos, principalmente durante a semana para realizar deslocamentos de até 3 km de distância ou para completar o último trecho ao trabalho.“ Entendemos que pedalar com frequência melhora a qualidade de vida, diminui o estresse e ainda é uma opção de transporte econômica e sustentável” afirma Barbieri.

Tira você do trânsito – Percorrer distâncias em até 30 minutos pode ser mais rápido do que utilizar transporte público, pois andar de bike permite fugir dos engarrafamentos e reduz o tempo do deslocamento. Além disso, só o fato de fazer uma atividade física enquanto vai ao trabalho já diminui sua irritação nas ruas.

Produtividade no trabalho – Outro fator importante que a bike proporciona é que o tempo que você gastaria dirigindo até o seu local de trabalho, poderá gastar cuidando da sua saúde. Além disso, vai economizar muito dinheiro com gasolina! Estudos comprovaram também que pessoas que se exercitam têm uma melhora de 65% na qualidade do sono. A consequência disso? Mais produtividade!

Melhora o estresse – Quem anda regularmente de bike é mais resistente a doenças emocionais, como a depressão e ansiedade, além de aliviar o estresse. Depois daquela reunião interminável ou aquela DR com o crush, ao invés de ficar remoendo o assunto, dê uma volta no bairro ou vá até o parque mais próximo. Além de te ajudar a refletir, você vai voltar muito mais renovado.

Fortalece a musculatura – Se associada a uma dieta saudável, a rotina em pedalar tonifica os músculos, pois ciclismo trabalha musculatura posterior da coxa, panturrilha, glúteos, quadríceps, além do abdômen, ombros, braços e antebraço.

Economize com a Bici – Um ponto onde normalmente gastamos uma parcela considerável do orçamento é nosso deslocamento diário — seja com a utilização transporte público ou com a manutenção de um automóvel. E por considerarmos esse um gasto básico e imprescindível, raramente pensamos em mudar a forma de deslocamento, mas vamos avaliar alguns números:

Considerando o valor atual da passagem de ônibus em Recife, uma pessoa que utiliza transporte público duas vezes por dia gasta diariamente R$ 6,90. Em um mês, o custo total é de R$ 207,00. O valor do plano anual do Bike PE é R$ 160,00 e você pode fazer viagens ilimitadas #ficaadica.

Seu planeta agradece – A magrela é um veículo movido pela força do condutor, sem precisar de combustível. Assim, a bicicleta não emite gases poluentes na atmosfera que causam o efeito estufa e o aquecimento global. Ponto para a Bici!

Sensação de liberdade – Não tem sensação melhor que se locomover tranquilamente de bicicleta por aquela fila de carros parados no congestionamento, não se sentir imobilizado no trânsito, poder olhar o chão e o céu, notar casas, pessoas, cheiros, sons, árvores e pássaros.

Que tal aproveitar 2020 para adotar novos hábitos? Só não se esqueça de usar roupas e calçados adequados e confortáveis, capacete e uma garrafinha de água para se manter hidratado durante as pedaladas.