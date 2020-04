Permanência de Bolsonaro é preferência de 59% dos brasileiros

Uma pesquisa feita pelo Datafolha, de 1 a 3 de abril, por telefone, com 1.511 pessoas, mostra que 59% dos brasileiros querem que o presidente Jair Bolsonaro permaneça na presidência.

Vários aspectos da gestão do governo Bolsonaro fizeram parte das perguntas do instituto.

No contexto da Covid-19, mais da metade da população (52%) acredita que a liderança de Bolsonaro terá êxito perante os desafios da pandemia. Apenas pouco mais de um terço (37%) dos brasileiros é que gostariam que o presidente renunciasse o mais rápido possível.

A capacidade de gestão do presidente da República tem 62% de apoio no sul do país. Norte e Centro-Oeste tem 60% de pessoas que pensam como tal. No Sudeste e no Nordeste a confiança em Bolsonaro vem de quase metade da população (49% e 47%, respectivamente).

Foto: Reprodução