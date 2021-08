Pernambucana é presa em Portugal pela Interpol após ser acusada de dar golpe de R$ 300 mil na empresa onde trabalhava

A Polícia Federal em Pernambuco através de trocas de informações do Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/PE) e da Polícia Federal portuguesa conseguiu prender uma foragida da justiça pernambucana que se encontrava em Lisboa-Portugal. A presa de 36 anos, é Auxiliar Administrativa, natural de Recife, residia no Curado IV-Jaboatão dos Guararapes/PE e foi denunciada pelo Ministério Público/PE, após ter dado um prejuízo financeiro de R$ 300 mil reais para uma empresa que trabalha na fabricação de peças nos mais variados tipos de material e que fica situada em Afogados-Recife/PE.

A suspeita trabalhava no setor financeiro por 21 anos e emitia duplicatas sem a devida correspondência dos serviços prestados pela empresa efetuando os respectivos descontos. A denúncia do Ministério Público/PE ocorreu em 07/2016 e a sua prisão preventiva foi decretada em 10/2019. Os crimes que lhe são imputados estão contidos no art. 155, § 4º, inciso II e artigo 172 c/c artigo 71 (furto qualificado com abuso de confiança e duplicata simulada) cujas penas variam de 4 a 12 anos de reclusão).

Desde 2019 que a suspeita havia deixado o país com destino a Lisboa/Portugal, não existindo registros de seu retorno ao Brasil. Após a decretação de sua prisão preventiva a Justiça Estadual determinou a inclusão do seu nome na difusão vermelha com vista a realização de sua captura. A inclusão do seu nome foi feita no dia 20/07/2021 e no dia 03/08/2021 – policiais federais portugueses em parceira com policiais federais portugueses conseguiram localizá-la e realizar sua prisão.

O próximo passo será a autorização por autoridades portuguesas de sua extradição ativa. Quando isso acontecer policiais federais se deslocarão para Lisboa-Portugal com vista a promover o seu translado para o Brasil onde deverá se enviado para o sistema penitenciário pernambucano ficando à disposição da Justiça Estadual.

A difusão vermelha é o alerta expedido por um país membro da INTERPOL, organização internacional para cooperação policial, para localização e prisão de criminosos procurados para fins de extradição. No Brasil, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) é representada pela Polícia Federal por meio de sua Coordenação Geral de Cooperação Internacional, em Brasília, e representações regionais da INTERPOL nas superintendências regionais nos estados e Distrito Federal.