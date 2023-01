Pernambucano que estava na lista dos criminosos mais procurados do mundo é preso em Portugal pela Interpol

A Polícia Federal em Pernambuco através de sua Representação Regional da Interpol a qual investigou e procedeu a publicação da difusão vermelha que resultou na prisão efetuada pela Interpol portuguesa no dia 04.01.2023, por volta das 10h, de um brasileiro, 27 anos, natural de Recife/PE que em 2018 na época dos fatos estava residindo em Copacabana/RJ. Além de homicídio (4ª Vara do Tribunal do Juri/PE), o preso também responde pelo crime de tráfico de drogas (9ª Vara Criminal-Recife/PE).

O recifense é acusado em virtude de no dia 01/03/2018, nas proximidades do estacionamento da marinha que fica situado na Rua Cais de Santa Rita, bairro de São José-Recife/PE, em associação com outros criminsoso ter matado através de disparos de armas de fogo (Arnaldo Cesar Nascimento da Silva). Foi o recifense que dirigiu seu veículo conduzindo seus comparsas até a casa da vítima e obrigando-o a entrar no carro até o local indicado para a execução. Após o assassinato, esconderam o cadáver jogando-o no rio, sendo o corpo encontrado 3 dias depois em estado avançado de decomposição. A motivação para o crime segundo os criminosos seria em virtude de um roubo de 19Kg de skunk, além da quantia de R$ 10 mil reais que estavam guardados pelo traficante recifense.

O recifense teve sua condenação e decretação de sua prisão preventiva no dia 04.09.2018, quando foi sentenciado por homicídio, cuja pena foi de 20 anos de reclusão, e após recursos dentro do processo a manutenção definitiva pela prisão preventiva foi decretada no dia 31/08/2021 pela 4ª Vara do Tribunal do Juri/PE, tendo ficado foragido do Brasil nesse período. Seu nome foi colocado na difusão Vermelha no dia 09/08/2022 por solicitação da justiça pernambucana, quando a partir daí passou a ser procurado nos 190 países que compõe a Organização Internacional de Polícia Criminal – OIPC.

A Polícia Federal já comunicou a sua prisão à Justiça Pernambucana e agora será providenciada a sua extradição ativa de Portugal para Recife/PE, o que ocorrerá após julgamento e autorização do STF português. Sendo autorizado, após as formalidades legais, policiais federais de Recife/PE, irão até Portugal onde conduzirão o preso até a capital pernambucana, levando para o presídio local onde ficará a disposição da 4ª Vara do Tribunal do Juri/PE.