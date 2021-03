Pernambuco atinge 95% de ocupação de UTIs para Covid, mesmo com aumento de 52% no número de vagas

Após nove meses, a rede pública de Pernambuco voltou a registrar 95% de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para a Covid-19. Nesse período, o número de leitos disponíveis aumentou de 701 para 1.068, ou 52,3%. Ainda assim, quase todos as vagas estavam ocupadas.

Nesta segunda-feira (8), havia 1.015 pessoas internadas com sintomas respiratórios nas 1.068 vagas disponíveis. A última vez que o estado tinha registrado 95% de ocupação nas UTIs foi no dia 10 de junho de 2020, quando havia 666 pacientes internados em estado grave.

Depois de nove meses, Pernambuco volta a registrar 95% de ocupação nos leitos de UTI Covid — Foto: Reprodução/TV Globo

Depois de junho, a taxa de ocupação de leitos dedicados à Covid-19 passou a cair continuamente, mas voltou a subir no fim de 2020. Atualmente, Pernambuco registra o maior número de pacientes internados em leitos dedicados à Covid-19, desde o início da pandemia.

Isso significa que, apesar do aumento da quantidade de leitos disponíveis, houve aumento, também, no número de pessoas internadas. No domingo (7), por exemplo, a taxa de ocupação também era de 95%. No entanto, havia nove leitos a menos.

Pernambuco tem maior número de pacientes internados em leitos dedicados à Covid-19 — Foto: Reprodução/

Abertura de leitos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, para evitar a ocupação total da rede hospitalar dedicada à Covid-19, dez novos leitos de terapia intensiva foram ativados no Hospital Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Além disso, o estado espera, nesta sexta, transformar dez leitos de enfermaria do Hospital da Pessoa Idosa, na Zona Oeste do Recife, em dez vagas de UTI. Também há previsão de abrir mais 30 leitos de UTI nos hospitais do Tricentenário (20 vagas), em Olinda; e Santa Maria, em Araripina (10), no Sertão.

Pandemia em Pernambuco

Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (8), mais 373 casos da Covid-19 e 34 óbitos provocados pela doença. Isso levou o estado a totalizar 308.657 infectados pelo novo coronavírus e 11.207 mortes devido à pandemia.