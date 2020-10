Pernambuco coloca em funcionamento Centro de Testagem para Covid-19 para profissionais de educação

O Governo de Pernambuco iniciou o atendimento no novo Centro de Testagem para Covid-19 voltado aos profissionais de educação e seus contatos no ambiente de trabalho e domiciliar. No local, será ofertado o exame do tipo RT-PCR, indicado para quem está com sintomas gripais até o sétimo dia do início do quadro, podendo, porém, ser estendido até o décimo dia, caso persistam os sintomas. Os professores e demais colaboradores da rede estadual de Educação também poderão realizar o teste rápido para os casos em que o paciente esteja há mais de sete dias do início dos sintomas e também com mais de 72h desde o desaparecimento dos sintomas. O centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na sede da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), na Avenida Afonso Olindense, 1513, Várzea, no Recife

O secretário estadual de Saúde, André Longo, reforçou que essa garantia de testagem faz parte das novas medidas do plano de convivência com a Covid-19. “Com a autorização da retomada das aulas presenciais, de maneira planejada, seguindo o protocolo para garantir a saúde de todos os envolvidos, devemos incorporar ao cotidiano o uso de máscara, o distanciamento social e o reforço da higiene pessoal e dos ambientes. Neste novo centro, estamos garantindo a testagem para todos da comunidade escolar que precisarem. No entanto, eles podem utilizar o centro exclusivo ou os demais administrados tanto pelo Estado quanto pelos municípios, que estão disponíveis para os estudantes e seus familiares”, explicou o secretário.

Para o secretário de Educação e Esportes, Fred Amancio, a parceria entre as secretarias mostra um olhar especial para os professores e outros profissionais da área. “Estamos muito satisfeitos em trabalhar nessa parceria entre as secretarias de Educação e Esportes e a de Saúde para constituir esse novo centro de testagem, agora, voltado para os profissionais da educação”, afirmou Fred.

Para fazer o exame, é preciso fazer o agendamento pelo Atende em Casa (acesso pelo www.atendeemcasa.pe.gov.br ou pelo app disponível para smartphone Android). Por dia, a capacidade é de 200 atendimentos, feitos por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

OUTROS CENTROS DE TESTAGEM – Além do Centro de Testagem da Secretaria de Educação e Esportes, há outros dois que também recebem o público e de forma espontânea. No Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon-PE), em Olinda, o acolhimento no sistema de drive-thru acontece todos os dias da semana, inclusive nos sábados e domingos, das 8h às 17h. Já no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), o funcionamento é das 7h às 15h, de segunda a sexta.

A SES-PE ainda mantém o Centro de Formação dos Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco (Cefospe) – instituição vinculada à Secretaria de Administração (SAD), na Boa Vista, Recife. Nesse, a marcação acontece pelo Atende em Casa. Pelo sistema, o usuário passa por um questionário que irá indicar o tipo de teste e realizar o agendamento. Além do Cefospe, a marcação pode direcionar para serviços dos 178 municípios que aderiram à tecnologia.

TOTAL DE EXAMES – Desde o início da pandemia, já foram realizados 496.393 exames da Covid-19 em Pernambuco. Do total, 224.903 foram de biologia molecular (RT-PCR), com cerca de 90% (202.281) desses analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE) e unidades conveniadas ao Estado. O Lacen ganhou novo maquinário e reforço de recursos humanos para ampliar sua capacidade de processamento.