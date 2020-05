Pernambuco contra o novo coronavírus

RESPIRADORES | O Governo de Pernambuco ganhou um reforço no combate à pandemia com a doação de 15 respiradores e mais de 1,1 milhão de unidades de EPIs à rede estadual de saúde – 335 galões de álcool em gel; 26 mil máscaras N-95; 213 mil máscaras cirúrgicas; 873 mil luvas; 41,8 mil aventais e 9,3 mil óculos. Cinco respiradores foram encaminhados para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e 10 para o Mestre Vitalino, em Caruaru. Os respiradores e os EPIs, que já estão sendo entregues a 10 hospitais e 14 UPAs, foram doados pelo projeto Todos pela Saúde, coordenado pelo Banco Itaú.

CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS | Hoje (27), o governador Paulo Câmara autorizou a convocação de 359 enfermeiros aprovados em seleção simplificada para atuar em unidades de saúde da rede estadual. Do total de profissionais, 269 são enfermeiros assistenciais plantonistas, que atuarão em hospitais, e 90 são enfermeiros reguladores plantonistas, que reforçarão o trabalho da Central de Regulação de Leitos, ampliada recentemente. Das mais de seis mil vagas abertas até agora, cerca de 2,8 mil já estão ocupadas por profissionais em efetivo exercício na rede estadual. A SES-PE ainda prevê outro chamamento, para mais 2,7 mil cargos.

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quarta (27), 1.065 novos casos de Covid-19 no Estado – são 29.919 no total. Entre aqueles confirmados hoje (27), 247 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 818 são casos leves. Do total de 29.919, 13.086 são graves e 16.833 leves. Dos graves, 1.362 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 5.083 estão internados, sendo 225 em UTI e 4.858 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. O boletim aponta mais 1.239 pessoas recuperadas da doença, totalizando 10.102 curas. Também foram computados 140 novos óbitos, ocorridos desde o dia 19 de abril. O número expressivo se deve ao atraso nas informações sobre a ocorrência dos óbitos pela rede hospitalar. Com isso, o Estado soma 2.468 mortes pela Covid-19. Confira os detalhes: https://bit.ly/2ZHwqWt.

TESTES | A partir desta semana, a SES-PE amplia o público prioritário para a realização do teste da Covid-19. Agora serão testados, em residências de idosos (Instituições de Longa Permanência), os idosos, os trabalhadores sintomáticos e contatos próximos. Os responsáveis por esses estabelecimentos devem acionar a Secretaria de Saúde do seu município para realizar a coleta. A SES-PE também triplicará a testagem nas unidades sentinelas que fazem o monitoramento dos vírus respiratórios em circulação no Estado.

MÃE CORUJA | O Governo do Estado autorizou a convocação de 19 profissionais aprovados em seleção simplificada para atuação nos Cantos Mãe Coruja de seis Gerências Regionais de Saúde. A equipe técnica atuará no acolhimento e acompanhamento das gestantes e crianças até 5 anos, e na articulação com a rede de saúde, áreas técnicas da SES-PE e municípios.

COMERCIANTES INFORMAIS | A Operação Quarentena está promovendo ações de conscientização com os ambulantes que não têm ponto fixo, levando orientações sobre a importância de ficar em casa e fazendo um cadastro para que eles possam receber cestas básicas. Até agora, 2.120 famílias já receberam os kits de alimentação. A expectativa é que esta semana o número chegue a 4 mil cestas distribuídas, em São Lourenço da Mata, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. http://www.pe.gov.br/b/22712.

FERNANDO DE NORONHA | Nesta semana começa a ser pago o seguro-desemprego para trabalhadores demitidos em Fernando de Noronha nos últimos meses por causa da Covid-19. São 48 famílias aptas a receber de três a cinco parcelas do auxílio, que varia entre R$ 1.045 (o mínimo) e R$ 1.813,03 (o máximo). O saque do seguro-desemprego é feito na agência da Casa Lotérica com o RG e o Cartão do Cidadão. Para solicitar o benefício ou tirar dúvidas, o trabalhador deve entrar em contato com a coordenação da Casa de Cidadania e Justiça de Noronha, através do e-mail sandra.lima@noronha.pe.gov.br ou pelo número de WhatsApp (81) 9 9955 2381. http://www.pe.gov.br/b/22714.

ATENDE EM CASA | Hoje (27), mais 14 municípios passam a ser assistidos pelo aplicativo Atende em Casa. São eles: João Alfredo, Passira, Surubim, Vertente do Lério, Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Quipapá, Barra de Guabiraba, Bodocó e Santa Filomena. Desde março, já são 129 cidades e 7,6 milhões de pernambucanos beneficiados, o que representa 80% da população do Estado. A ferramenta que orienta pessoas com sintomas gripais conta com 70,7 mil usuários cadastrados. Acesse www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixe o app para sistema Android.

ÔNIBUS | Amanhã (28), duas novas paradas de ônibus entram em operação na Avenida Conde da Boa Vista. Os equipamentos fazem parte das obras de requalificação da via e ficam na calçada próxima ao Shopping Boa Vista. Os pontos são seletivos e deverão ser atendidos por 27 linhas, no sentido subúrbio/cidade. Com isso, a parada provisória instalada em frente ao Atacado dos Presentes, no mesmo sentido da via, será desativada. Confira: https://bit.ly/3emGdFF.

