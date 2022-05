Pernambuco deve dobrar número de leitos de UTI para crianças

O Governo de Pernambuco, que já possui a maior rede de terapia intensiva para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) no público infantil do Nordeste, anunciou o cronograma de abertura de novas vagas. Ao todo, em duas semanas, devem ser abertas 80 novas vagas de UTI para crianças, praticamente dobrando a capacidade instalada. A medida ocorre por conta do grande aumento das doenças respiratórias, que tem provocado aumento de internações de crianças com quadros respiratórios graves no Estado.

A rede pública estadual já recebeu autorização para colocar em operação, 30 novos leitos de UTI pediátrica, distribuídos pela UPAE Goiana (10), na Zona da Mata Norte; no Hospital Regional de Palmares (10), na região da Mata Sul; e na Maternidade Brites de Albuquerque (10), em Olinda. Já foi acertada a abertura de outros 30 leitos – junto à rede contratualizada – no Recife, no Hospital Maria Lucinda (10); em Jaboatão dos Guararapes, no Hospital Memorial Guararapes (10) e na cidade de Bezerros, no Agreste do Estado, no Hospital Jesus Pequenino (10). No final da semana passada, já foram inaugurados 10 leitos no Hospital e Maternidade Santa Maria, em Araripina, e mais 10 leitos no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. Além disso, oito leitos de enfermaria ganharam suporte ventilatório no Hospital Maria Lucinda.

“Diversas vezes ressaltamos nossa preocupação com o período sazonal e, por isso, já vínhamos trabalhando para ampliar a oferta de leitos. Do ano passado para cá, mais que dobramos as vagas de UTI para este público na rede estadual, passando de 56 leitos na sazonalidade de 2021 para 116 atualmente. Mas estamos vivendo um grande aumento de casos de doenças respiratórias, com maior grau de severidade e também frequência de solicitação de leitos, desta vez com foco nas crianças e predominância do vírus sincicial e rinovírus. O número de solicitações de UTI para crianças teve aumento de 3 vezes em comparação ao período sazonal do ano passado. E isto é algo que extrapola qualquer planejamento. Neste cenário, o governador Paulo Câmara determinou a abertura de todos os leitos necessários. E, mesmo com a escassez de intensivistas pediátricos e neonatais – realidade de todo o país, vamos abrir em duas semanas 80 novos leitos, praticamente dobrando novamente a capacidade de terapia intensiva para crianças”, informou o secretário estadual de saúde, André Longo.

O gestor detalhou que, na sazonalidade das doenças respiratórias do ano passado, o Estado registrava, em média, 53 solicitações por leitos de UTI infantis por semana. Na semana passada, foram 150 – número três vezes maior. Esta alta na demanda por internações envolvendo crianças e o aumento no fluxo de atendimentos pediátricos têm relação direta com a maior exposição das crianças aos diversos vírus e também ao menor contato delas com os agentes infecciosos. Em crianças pequenas, de até 2 anos de idade, o vírus sincicial respiratório (VSR), um dos principais agentes de uma infecção aguda nas vias respiratórias, corresponde a mais de 40% dos quadros. E, nas crianças maiores, o rinovírus humano (HRV) corresponde a 20% dos casos na faixa etária entre 3 e 5 anos e 66% nas crianças entre 6 e 9 anos.

“A maioria dos casos fazem infecções leves, com tosse, coriza, febre baixa, com uma resolução de 3 a 5 dias. No entanto, mesmo não sendo uma característica em todos os casos, há quadros de maior gravidade. Indicamos que, se possível, evitem nesse momento lugares fechados e com aglomeração. Esperamos que em junho, esses números comecem a reduzir e desafogar o sistema de saúde”, afirmou o pediatra e vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, Eduardo Jorge da Fonseca. Como medidas essenciais para reduzir a transmissibilidade dos vírus, o médico pediatra ressaltou, ainda, a importância de lavar as mãos e lavar as narinas com soro fisiológico. “Só é necessário procurar as grandes emergências pediátricas em casos mais graves quando houver algum sintoma mais persistente, como febre de 3 a 5 dias e desconforto respiratório. Inicialmente, as famílias devem procurar as unidades básicas de saúde”, finalizou.

REFORÇO DE PROFISSIONAIS – O Governo de Pernambuco também publicou no Diário Oficial no último dia 18, a nomeação de 369 concursados para reforçar a rede pública estadual de Saúde. Do total de convocados, são 72 médicos, 129 analistas em saúde (profissionais de nível superior), 166 assistentes em saúde (profissionais de nível médio), além de dois fiscais de vigilância sanitária. Dentre os médicos, 14 são pediatras e 46 são fisioterapeutas, que irão reforçar os plantões em unidades de referência em pediatria.

Apenas neste ano, com mais essa convocação, já são 915 servidores públicos nomeados pelo governador Paulo Câmara para a rede estadual de Saúde. A última nomeação ocorreu em abril, sendo convocados 256 profissionais (112 médicos, 53 profissionais de nível superior e 88 de nível médio, além de três fiscais de vigilância sanitária). No início do ano, em janeiro, foram convocados 290 concursados para a Saúde (101 médicos, 56 profissionais de nível superior, 128 de nível médio, além de cinco fiscais de vigilância sanitária). Ao todo, desde o início da pandemia, com mais essa nomeação, já são mais de 15 mil profissionais convocados para qualificar a assistência à saúde da população em Pernambuco, sendo 4.828 mil candidatos aprovados em concurso público da pasta e outros 10.828 mil profissionais aprovados em seleções públicas.

CAPACITAÇÃO – Em outra frente, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) já autorizou o reforço nas escalas de plantão de pediatria e de fisioterapia nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais. Além disso, em parceria com a Sopepe, será realizada capacitação com os profissionais da rede estadual para garantir uma maior qualidade no atendimento e mais segurança na assistência.

VACINAÇÃO INFANTIL – Durante a coletiva de imprensa, o secretário estadual de Saúde, André Longo, reforçou, mais uma vez, a necessidade das vacinas nos braços das crianças. De acordo com o gestor, as coberturas para a Covid-19, para a Influenza e para praticamente todas as vacinas do público infantil, estão abaixo das metas no Estado. “Os pais precisam tomar consciência que vacinar é um ato de amor e garantia de um futuro com saúde para os seus filhos. Uma criança sem vacina é uma criança que corre o risco de morrer por doenças evitáveis. Além disso, a pandemia nos ensinou que a lavagem das mãos e o uso de máscara também salvam vidas. Por isso, especialmente nas crianças, precisamos reforçar estes conceitos e estimular estes cuidados tão simples, mas tão eficazes”, finalizou André Longo.