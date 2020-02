Pernambuco deverá receber quase R$ 250 milhões do fundo nacional de educação em 2020

O Ministério da Educação divulgou estimavas dos valores do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) que serão repassados aos governos estaduais e municipais para investimentos em 2020.

Os valores estão previstos na Lei de Orçamento Anual de 2020, segundo a portaria nº 115/2020. A quantia é proporcional à quantidade de alunos matriculados nas redes educacionais de ensino nos estados, ao todo, englobando inclusive os matriculados nas redes municipais, segundo explicação da portaria.

Pernambuco deverá receber R$ 242.888.644,82 ao total. Desse valor, R$ 79.287.528,20 devem ser repassados à rede estadual de ensino, enquanto R$ 163.601.116,62 poderão distribuídos entre os municípios. No Nordeste, Pernambuco fica atrás apenas de Bahia (R$ 342,8 mi) e Ceará (R$ 282,9 mi), segundo a publicação no Diário Oficial da União.

São Paulo é o que mais vai receber entre todos os estados, com R$ 5,8 bilhões. A previsão é que Rio de Janeiro e Minas Gerais recebam, respectivamente, R$ 1,5 bi e R$ 1,049 bi. No Centro-Oeste, o Distrito Federal ficará com mais recursos: estimava de R$ 799 milhões.

Foto: Divulgação