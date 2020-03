Pernambuco em alerta contra o Coronavírus

Membros dos poderes executivo, judiciário e de outros órgãos de Pernambuco, se reuniram na manhã deste domingo (15), para tratar das ações estaduais de enfrentamento ao coronavírus e escutar a demanda de cada secretaria estadual.

O governador Paulo Câmara também se reuniu no período da tarde com todo o secretariado estadual dando sequência às ações de acompanhamento diário relacionadas ao Covid-19. Na ocasião, Paulo detalhou as iniciativas que podem ser adotadas nos próximos dias em diferentes áreas da gestão.

Uma das medidas anunciadas neste domingo pelo governador foi a suspensão das aulas das unidades de ensino da Rede Estadual que estão no Recife, seguindo a orientação da autoridade sanitária municipal. Além disso, o governador irá se reunir com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR) para discutir o calendário escolar.

Presente no primeiro momento, o procurador-geral de Justiça (PGJ), Francisco Dirceu Barros, e o coordenador do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAOP Saúde) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Édipo Soares, tomaram parte nas decisões adotadas.

“Estamos com um estreito afinamento com o Governo de Pernambuco e os integrantes do Comitê de Emergência do Estado. Estamos avaliando e procedendo com a atualização de decisões estratégicas que procuram prevenir o contágio de membros e servidores da nossa instituição e também dar uma resposta efetiva à forma como a pandemia avança em solo pernambucano. Estamos priorizando a proteção das pessoas que potencialmente pertencem ao grupo de risco. Reforçando, contudo, que o comprometimento social e as medidas de higiene são questões de primeira ordem”, disse o procurador-geral de Justiça.

Entre as ações estão as medidas administrativas e de biossegurança tomadas com diversos órgãos públicos para suspensão de viagens internacionais e para outros estados a serviço; cuidado reforçado com membros e servidores e ampliação das pessoas que terão tratamento de grupo de risco; cancelamento de eventos de grande porte, com mais de 500 pessoas; suspensão de grande aglomerações no Recife, entre outras.

“As medidas estão sendo tomadas de acordo com cada situação e estamos tomando essas ações em conjunto com o Estado e também com gestores municipais. O governo reforçou a contratação de novos profissionais de saúde e estão sendo tomadas decisões para restringir a circulação de pessoas em locais com grandes aglomerações. Esse é um momento de maturidade e estamos acompanhando cada passo do Comitê Estadual para minorar os efeitos da pandemia”, finalizou Dirceu Barros.

Participaram, ainda, da reunião representantes do Tribunal de Justiça de Pernambuco; o Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE); o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Dirceu Rodolfo; o procurador-geral do Estado, Ernani Médicis; representantes do Tribunal Regional do Trabalho; secretarias estaduais de Planejamento, Saúde, Justiça e Direitos Humanos e Defesa Social; representante da Procuradoria Regional da República em Pernambuco (PRR-PE); entre outros integrantes.

O MPT-PE emitiu uma série de recomendações para a preservação das condições de trabalho dos profissionais de saúde de Pernambuco e dos profissionais que atuam no Aeroporto Internacional do Recife – Gilberto Freyre, além de recomendar que sindicatos pernambucanos atuem para a redução de jornada e adoção de teletrabalho, em casos em que seja possível essa atuação. “Os empregadores precisam atuar para conter a propagação e a manutenção da prestação de serviços essenciais. Devem tomar medidas como a limpeza reforçada das unidades de trabalho, limpeza de superfície, restrições aos profissionais idosos”, disse a procuradora-chefe do MPT em PE, Ana Paulo Ribemboin.

Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) restringiu visitas aos edifícios do Tribunal (museu e Palácio da Justiça), reduzindo a circulação de pessoas nas dependências do Tribunal. “As restrições são para gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. Os gestores vão deliberar sobre a realização de júris e audiências, reforçando que elas devem ser realizadas com a presença das partes e dos advogados, somente”, disse o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do TJPE.

Foto: Divulgação