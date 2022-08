Pernambuco ganha novo pátio de veículos da SADA em Goiana

Um novo pátio de veículos da SADA, referência em transportes e armazenagem na América Latina, está sendo erguido ao lado da fábrica FCA Jeep, em Goiana, na Zona da Mata Norte do Estado. O empreendimento, com custo estimado em R$ 110 milhões, contribuirá para aumentar a competitividade da companhia automobilística instalada em Pernambuco, auxiliando na redução do custo do frete e da produção. A expectativa é de que sejam gerados cerca de 300 empregos.

O governador Paulo Câmara visitou as obras nesta segunda-feira (08.08), acompanhado do presidente da empresa, Vittorio Medioli, e do presidente da Adepe, Roberto Abreu e Lima. “A expansão deste negócio demonstra, mais uma vez, a confiabilidade de Pernambuco junto às empresas. Além disso, a SADA traz o diferencial de priorizar a diminuição dos impactos no meio ambiente e o aumento do consumo de energia limpa”, destacou Paulo Câmara.

A área de 32 hectares incluirá a operação do transporte especializado de veículos; transporte rodoviário de carga geral e fracionada; cabotagem e transporte rodo marítimo de veículos zero km; armazéns gerais e centro de distribuição; transporte, unitização e desconsolidação de container; desembaraço aduaneiro; serviço de estiva; operador portuário; contratação de frete marítimo e administração de pátios.

A SADA Transportes e Armazéns S/A foi fundada em 1976, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, a partir da necessidade de atender as demandas de armazenagem e distribuição automobilística no País. A empresa possui uma rede própria de concessionárias e distribui combustíveis com a marca SADA Combustíveis. O grupo marca presença na indústria, atendendo a grandes nomes do mercado automobilístico, como Jeep FCA, Volkswagen, General Motors, Ford, Renault e Mitsubishi. No setor siderúrgico, é referência na produção de peças em ferro fundido, servindo mineradoras, cimenteiras e montadoras.