Pernambuco libera vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de grupos específicos

O Governo de Pernambuco liberou a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos. Neste primeiro momento da imunização, receberão as doses os jovens com deficiência permanente, comorbidade e privados de liberdade, bem como gestantes e adolescentes no puerpério remoto – quem deu à luz há até um ano.

A decisão de imunizar os adolescentes foi pactuada, nessa terça-feira (17), pela câmara técnica da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e segue a determinação da Lei Federal nº 14.190 de 29 de julho de 2021, que incluiu essa população como grupo prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Algumas cidades do Estado já começaram a agendar a vacinação dos adolescentes, como é o caso de Olinda e Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. Na capital pernambucana, está disponível o cadastro para a população de 2 a 17 anos.

Segundo o governo, as doses destinadas aos adolescentes estão inclusas no lote de imunizantes da Pfizer/BioNtech, que chegou a Pernambuco na tarde da última segunda-feira (16), com 98.280 doses.

A decisão da CIB foi publicada na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Estado. No texto, a comissão afirma que “a distribuição das doses para este grupo prioritário se dará de forma gradativa a cada nova pauta [entrega]”.

Com isso, os municípios devem ser organizar para vacinar os adolescentes por meio de cadastramento prévio, bem como devem estabelecer critérios para reduzir de forma gradativa a idade para avançar na vacinação contra o coronavírus.

“Agora damos mais um passo na ampliação da imunização da nossa população contra o novo coronavírus, sempre embasados nas evidências científicas. Neste primeiro momento, devem ser vacinados apenas os adolescentes de 12 a 17 anos que estão inclusos na Lei Federal”, pontua o secretário estadual de Saúde, André Longo.

O secretário acrescenta que o avanço para os demais adolescentes do Estado acontecerá de maneira gradativa, de acordo com as próximas entregas do Ministério da Saúde.

“Os gestores devem estar atentos às pautas divulgadas pelo Ministério da Saúde, definindo suas estratégias de acordo com o cronograma”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

Funase

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) anunciou, após a liberação do governo, que começa a vacinar os adolescentes em privação de liberdade nesta quarta-feira.

Segundo a Fundação, o número de socioeducandos que ainda não completaram 18 anos e que poderão receber o imunizante chega a 496. O maior quantitativo está no Recife (167). Em outros oito municípios, também há integrantes desse público: Cabo de Santo Agostinho (79), Jaboatão dos Guararapes (41), Timbaúba (30), Vitória de Santo Antão (40), Caruaru (60), Garanhuns (36), Arcoverde (18) e Petrolina (25).

Liberação no País

Vale lembrar que, até o momento, apenas a vacina da Pfizer está liberada para aplicação, no Brasil, em adolescentes de 12 a 17 anos. O Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso da CoronaVac no grupo.

As outras duas vacinas usadas no País – Janssen e AstraZeneca/Oxford/Fiocruz – não têm liberação para aplicação em adolescentes.

No final de julho, o Ministério da Saúde, reunido com conselhos gestores de estados e municípios vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), pactuou a vacinação dos adolescentes no País.

Após a reunião, ficou acertado que a imunização do grupo começaria após toda a população com idade a partir de 18 anos ter recebido ao menos a primeira dose.

Em Pernambuco, o governo esperava liberar o grupo de adolescentes em setembro, mas, o avanço da vacinação, permitiu essa antecipação. A estimativa da secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) é que o Estado tenha uma população de cerca de um milhão de pessoas na faixa etária entre 12 e 17 anos.

Balanço da vacinação em Pernambuco

Pernambuco aplicou 6.976.788 doses de vacinas contra a Covid-19 na sua população, desde o início da campanha de imunização no Estado, em 18 de janeiro, segundo os dados mais recentes da SES-PE.

Desse total, 2.075.304 pernambucanos completaram seus esquemas vacinais, sendo 1.904.392 pessoas que foram vacinadas com imunizantes aplicados em duas doses e outros 170.912 pernambucanos que foram contemplados com vacina aplicada em dose única.

*FolhaPE