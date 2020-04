Pernambuco oferece 2,5 mil vagas de cursos profissionalizantes EaD

Há diversas formas de crescer, mesmo diante de um cenário adverso, onde é preciso se resguardar mais em casa para evitar o contágio do novo Coronavírus (COVID-19). Uma delas é aprender algo novo, que possa te ajudar a entrar no mercado de trabalho ou aperfeiçoar o que você já faz. É a partir deste cenário que a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco oferece mais 2,5 mil vagas para cinco cursos profissionalizantes gratuitos na modalidade de Educação à Distância (EaD). Todos se destacam nesta era da comunicação, das conexões virtuais e da oferta de serviços com qualidade. O prazo de inscrições é até a próxima terça-feira (7).

De acordo com o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes, a plataforma EaD do programa Novos Talentos, planejada em parceria com a Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco (SEE), visa ajudar os trabalhadores que precisam se qualificar ou aprender um curso profissionalizante. Nesta quinta-feira, foram abertas 2,5 mil vagas, depois de a SETEQ oferecer 500 vagas e todas serem preenchidas. Os cursos são: Introdução à Web Design; Edição e Processamento de Imagens; Informática Básica; Técnicas de Vendas, Técnicas de Atendimento ao Público. (Detalhes dos cursos abaixo)

As inscrições estão abertas no site www.seteq.pe.gov.br. “Foi uma grande alegria ver a adesão dos trabalhadores ao programa. Abrimos 500 vagas nesta última terça-feira (31) e foram esgotadas. Isso mostra que muitas pessoas estão procurando se qualificar e aprender algo novo. Por isso, decidimos ampliar a oferta e manter o mesmo prazo para as inscrições. Quando passar todo esse período difícil, as pessoas vão estar mais preparadas para poder ingressar no mercado de trabalho”, afirmou o secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco, Alberes Lopes.

Segundo Alberes Lopes, a plafatorma EaD chega num momento importante para o trabalhador, por conta do isolamento social. Ele ressalta que o novo formato faz parte do programa Novos Talentos, que desde 2011 já capacitou mais de 30 mil trabalhadores e empreendedores pernambucanos. As inscrições para os cursos EaD iniciaram nesta quarta-feira (01), com prazo até terça-feira (07) da próxima semana. Já a abertura e início dos cursos serão na próxima quarta-feira (08).

Para o secretário executivo do Trabalho e Qualificação, Álvaro Jordão, o Novos Talentos EaD tem o desafio de inovar e oferecer o que há de mais atual e dinâmico ao trabalhador. A plataforma oferece cursos de aperfeiçoamento (até 100 horas-aula), para quem deseja se qualificar numa profissão. Esta modalidade de ensino beneficia o aluno dentro do moderno conceito de estar presente na maioria dos lugares. Para cada curso, serão disponibilizadas 500 vagas, além de emissão de certificado ao final para os alunos que cumprirem a carga horário e os exercícios fornecidos.

Para se inscrever acesse: https://ead.seteq.pe.gov.br/



Para tirar dúvidas, use o email: ead@seteq.pe.gov.br

Confira o conteúdo programático e a carga horária de cada curso:

Introdução a Web Design/ 100h/ 5 semanas

Neste curso, você vai conhecer os Fundamentos de Web Design e HTML5, formatar um site usando técnicas avançadas em HTML5, formatar um site com recursos multimídia e planejar layouts com CSS

Edição e processamento de imagens/ 60h/ 3 semanas

Neste curso, você vai conhecer os principais formatos de armazenamento de imagens para Web, formatar imagens para utilização na Web ou em aplicativos de editoração de textos ou apresentações e técnicas de edição e montagem de layouts para Web com base em Imagens.

Técnicas de Vendas/ 80h/ 4 semanas

Neste curso, você vai compreender o conceito de venda de produto e serviço, conhecer as fases da venda, desenvolver técnicas de atendimento ao cliente e conhecer boas práticas de pós-vendas.

Informática Básica/ 60h/ 3 semanas

Neste curso, você vai aprender a interagir com o computador através de um sistema operacional e utilizar os recursos básicos de ferramentas de Planilha Eletrônica, Navegadores para Web e Programas de gerenciamento de mensagens de E-mail.

Técnicas de Atendimento ao Público/ 40h/ 2 semanas

Neste curso, você vai aprender a Desenvolver a Atitude Proativa no Atendimento ao Cliente e a Esclarecer e Direcionar os Clientes nas Dúvidas quanto aos Serviços e Produtos Oferecidos pela Empresa

*FolhaPE