Pernambuco registra 234 mortes e 2.690 casos confirmados do coronavírus

O número de casos confirmados do novo coronavírus em Pernambuco aumentou para 2.690 e o de mortes por causa da doença Covid-19 subiu para 234 no estado. O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira (20) contabilizou 231 novas confirmações e outros 18 óbitos.

Pernambuco registrou mais quatro curas clínicas da Covid-19. Com isso, o estado tem 100 pacientes recuperados da doença causada pelo novo coronavírus.

Informações sobre o perfil dos novos 18 óbitos registrados em Pernambuco, assim como sobre a distribuição dos casos confirmados da Covid-19 nos munícipios do estado, devem constar no detalhamento do boletim, com previsão de ser divulgado pelo governo estadual na tarde desta segunda-feira (20).