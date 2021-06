Pernambuco renova parceria com a Uber e viagens gratuitas passam a valer para todas as idades

O Governo de Pernambuco renovou, até 31 de outubro deste ano, a parceria com a Uber para conceder viagens gratuitas da população até os pontos de vacinação. A grande novidade é que, a partir de agora, o cidadão de qualquer idade que esteja apto para se vacinar no Recife, em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe pode solicitar este serviço – antes só podiam ter acesso os idosos. Vale a pena lembrar que cada usuário tem direito às viagens para as duas doses da vacina, e que não serão aceitas corridas para vacinação em drive thru.

Esse acordo começou em fevereiro deste ano e contemplava apenas grupos prioritários de idades mais avançadas. Foi a primeira parceria do Brasil entre a Uber e um governo estadual, sem custos para os cofres públicos. A dinâmica funciona da seguinte forma: a pessoa que vai se vacinar pode solicitar o Uber inserindo o cupom VACINAPE (Promoções/Adicionar código promocional) – a solicitação só pode ser feita quando for usar o serviço realmente, sem testes. Além disso, o código permite que as duas viagens de cada dose (ida e volta para casa) devam ser realizadas no mesmo dia de cada vacinação.

De acordo com a secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Vilaça, a ideia é acrescentar mais uma forma ativa do Governo de Pernambuco no processo de vacinação. “A faixa de idade das pessoas que estão sendo imunizadas contra a Covid-19 está baixando e, por isso, a cada dia, o número de contemplados para se vacinar só aumenta. Atento a essa realidade, resolvemos prorrogar essa parceria e, com isso, acelerar o aumento de imunizados no Estado”, reforça.

A parceria garante desconto de até R$ 25 por trecho. A recomendação é buscar locais de vacinação próximos da residência do solicitante, dentro dessa margem de valor. Vale ressaltar que a ação dá direito apenas ao transporte e é responsabilidade da pessoa realizar o agendamento para tomar a vacina.