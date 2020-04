Pernambuco tem 3.298 casos confirmados e 282 óbitos por COVID-19

Subiu para 3.298 o número de casos confirmados do novo coronavírus, em Pernambuco. Foram 390 novos casos em 24 horas, o maior aumento já registrado desde o dia 12 de março, quando houve as duas primeiras confirmações. O número de mortes por conta da doença Covid-19 aumentou para 282, com mais 22 registros nesta quarta-feira (22).

O boletim preliminar foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na tarde desta quarta-feira. O estado segue como o terceiro do Brasil com mais pacientes que morreram com o novo coronavírus.

O perfil das mortes e dos novos casos registrados deve ser divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ainda nesta quarta-feira.

