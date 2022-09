Pernambuco terá centro de processamento de dados da Um Telecom

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (31.08), a implantação de um centro de processamento de dados (data center) da empresa Um Telecom. O empreendimento será instalado no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco (Parqtel), localizado no Recife, que tem como um dos objetivos o desenvolvimento empresarial e tecnológico do Estado. Ao todo deverão ser investidos R$ 150 milhões no projeto, composto por três fases, no prazo total de dez anos.

Inicialmente, estão previstos R$ 40 milhões em investimentos, com a geração de 64 empregos diretos e qualificados depois de concluído. A primeira etapa terá obras iniciadas ainda neste ano e a conclusão está prevista para o final de 2023. “Estamos felizes de assinar este memorando de intenções com a Um Telecom, que vai gerar emprego, renda e, acima de tudo, vai nos dotar de uma infraestrutura adequada para ajudar as empresas e repartições públicas pernambucanas, com velocidade, agilidade e, acima de tudo, segurança”, pontuou o governador Paulo Câmara.

O Data Center da Um Telecom será o primeiro comercial de classificação TIER 3 de Pernambuco. Essa categorização diz respeito a critérios avançados, sobretudo de redundância de energia, segurança, climatização e telecomunicações. O centro de processamento de dados é o local onde são instalados computadores servidores que processam as principais aplicações das empresas, além de armazenarem seus conteúdos. Também é onde as grandes empresas de tecnologia, como Google, Microsoft e Amazon, instalam suas infraestruturas de computação em nuvem e seus repositórios de conteúdos digitais.

“Pernambuco é reconhecido mundialmente por ser um polo tecnológico, com o Porto Digital. O Data Center TIER 3 vem contribuir para a transmissão e armazenamento, a fim de ampliar o desenvolvimento tecnológico do Estado. Com esse novo equipamento, iremos mudar a realidade da forma da distribuição de conteúdo digital no Nordeste”, avaliou o CEO da Um Telecom, Rui Gomes.

Estiveram presentes à assinatura os secretários estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fernando Jucá, e da Casa Civil, José Neto; o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Roberto Abreu e Lima; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Dubeux; e o vice-presidente da Um Telecom, Daniel Gomes.

SOBRE A EMPRESA – A Um Telecom é uma companhia de infraestrutura de serviços digitais com portfólio variado, dentro de cinco verticais de produtos: computação em nuvem (cloud), segurança da informação, conectividade, mobilidade (MVNO) e serviços gerenciados. Fundada em 2010, atende os mercados de provedores regionais, operadoras, setor público e consumidores finais corporativos. Com operações em todo o Nordeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, dois dos principais diferenciais competitivos da companhia são a rede de fibra óptica com mais de 16 mil quilômetros e uma experiente equipe de arquitetura de produtos, que customiza entregas atendendo às necessidades de cada cliente.