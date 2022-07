Petribu Running faz treino aberto de simulação de corrida na Reserva do Trapuá, ao lado do Shopping Carpina

Atletas e corredores amadores e iniciantes vão participar neste sábado (dia 16) de um treino de simulação de corrida da Petribu Running. A largada será às 7h, e o circuito contempla 5 quilômetros dentro do bairro planejado Nova Carpina, localizado dentro da Reserva do Trapuá. O encontro será no Shopping Carpina, onde ocorrerá a concentração a partir das 6h30, em frente à praça de alimentação. O treino será aberto e os interessados podem participar gratuitamente dessa experiência.

Em uma iniciativa em parceria com a PDU (Petribu Desenvolvimento Urbano), a Petribu Running faz, pela primeira vez, um treino aberto de simulação de corrida que, inclusive, vai já servir para os corredores se ambientarem ao circuito que servirá de base para a corrida agendada para a Reserva do Trapuá em novembro.

A equipe, apoiada pela Usina Petribu, vem colecionando resultados positivos dos seus atletas nas corridas de rua no Nordeste. No último domingo, cinco deles fizeram pódio em provas pernambucanas. Na 44ª Corrida dos Guararapes, no Recife, André Luiz e Damião Graciliano, que são funcionários da usina, respectivamente, do almoxarifado e trabalhador rural, foram primeiro no 5km e terceiro no 10km. Já Itanício Vicente e Sandra Nunes terminaram em segundo no 10km e 5km, respectivamente. Sandra ainda venceu o Trail Run Series Adventure, em Sapé/PB, na prova de 15km.

O grupo de alto rendimento ainda somou a medalha de ouro de Alexsandro Tenório, com a conquista da 2ª Rescue Running, em Olinda, nos 10km. Alguns desses atletas podem estar no treino de simulação de corrida deste sábado na Reserva do Trapuá.

Na chegada dos corredores ao Shopping Carpina, o time de vendas da PDU (Petribu Desenvolvimento Urbano) irá recepcioná-los e convidá-los para a concentração para o treino, servindo frutas e água mineral. Ao término dos 5km, os atletas serão recebidos novamente no mesmo espaço.

Petribu Desenvolvimento Urbano:

O espírito de desenvolvedora urbana, aliado ao selo de qualidade Petribu, vem impulsionando a PDU desde 2012 no desenvolvimento dos seus projetos. O Reserva Trapuá, seu master plan de Carpina, deve se transformar no bairro mais desejado na Mata Norte do Estado. A perspectiva é que, com todos os projetos do ecossistema arquitetado em funcionamento, consolide-se no futuro em uma cidade planejada com cerca de 80 mil pessoas habitando nela, ou seja, o equivalente à população atual de Carpina.



Já com 85% de ocupação, o Shopping Carpina é um dos fios condutores para impulsionar os novos negócios na Reserva do Trapuá. Significa ser vizinho de um hub de serviços e entretenimento, já que, “do outro lado do muro”, o loteamento Nova Carpina e o condomínio Ipês estão em andamento, além de outros projetos atualmente em andamento.