PF deflagra operação visando combater estupro de vulnerável e pornografia infantil na internet, em Timbaúba

A Polícia Federal deflagrou a Operação Infância Resgatada 3, visando cumprir um Mandado de Prisão Preventiva (Timbaúba/PE) em desfavor de um paulistano de 27 anos, residente em Jaboatão dos Guararapes/PE e três mandados de busca e apreensão (Muribequinha/PE), os quais foram expedidos pela Justiça Federal com o objetivo de reprimir estupro de vulnerável, produção, transmissão e armazenamento de cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente na internet ou rede social.

Foram necessárias diligências complementares entre os dias 09 e 10 em virtude do investigado não se encontrar em sua residência. No último sábado (10), na situação de foragido, ele resolveu entregar-se e foi conduzido por policiais federais para a sede da PF. Na ocasião foi apreendido o disco rígido do computador do suspeito que passará por perícia técnica para análise do seu conteúdo.

A investigação foi iniciada em 2022 pelo GRCC-Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em Pernambuco e teve origem a partir da análise do banco de dados ICSE (International Child Sexual Exploitation), o qual é atualmente gerenciado pela INTERPOL e alimentado por policiais de 61 países membros. As investigações apontam que tal indivíduo teria praticado atos libidinosos com ao menos três crianças, filmado tais crianças em cenas pornográficas ou sexualmente explícitas, bem como publicado referido material contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. As penas para esse tipo de crime ultrapassam os 30 anos de reclusão.

Dentre as três crianças abusadas, duas de São Paulo e a terceira de Pernambuco, possivelmente sobrinho do investigado. O preso já foi encaminhado para o COTEL – Cento de Observação e Triagem Professor Everardo Luna onde ficará à disposição da Justiça Federal.

DADOS ESTATÍSTICOS

BRASIL – Somente esse ano a Polícia Federal já deflagrou 118 operações no Brasil contra a pornografia infantil na internet, realizou 75 prisões e cumpriu 223 mandados de busca e apreensão!

PERNAMBUCO – OPERAÇÃO LOBOS II foi uma das maiores operações contra a pornografia infantil deflagrada em Pernambuco – foram 24 prisões e 104 buscas em 20 estados do Brasil – O objetivo do grupo era produzir e realizar a difusão de vídeos e fotos com abuso sexual e tortura de crianças e adolescentes na darkweb de 0 a 5 anos. Os sites eram utilizados por mais de 1,8 milhão de usuários em todo o mundo para postar, adquirir e retransmitir materiais relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes.

FORÇA TAREFA – OPERAÇÃO ACALENTO Força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça, com apoio das secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, prendeu, em um mês, 1.040 pessoas suspeitas de crimes contra crianças e adolescentes e 17.845 vítimas foram atendidas pela Força-tarefa.