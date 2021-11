PF incinera 1.100 kg de drogas apreendidas em diversas ações em PE

A Polícia Federal, com participação da APEVISA- Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária realizou, nesta terça-feira (23), a incineração de cerca de 1.1 toneladas de drogas apreendidas no curso da investigação de 08 (oito) inquéritos policiais envolvendo o tráfico de drogas na sua maioria do ano em curso!

A incineração ocorreu com a devida autorização judicial e segundo todos os trâmites legais de cadeia de custódia.

Além de ações de combate às drogas, a PF em Pernambuco promove atividades socioeducativas e palestras por meio do Grupo de Prevenção ao uso Indevido de Drogas-GPRED.

O evento seguiu as recomendações de saúde impostas pela pandemia do Corona vírus, com o uso de EPI’s e adoção de medidas preventivas para evitar aglomerações