PF prende empresário pernambucano com armas, munições e carros de luxo em Natal

A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde da terça-feira, 5/7, em Natal, um empresário pernambucano (ramo de exportação de frutas), 23 anos, acusado de posse ilegal de arma de fogo. Com ele foram apreendidas duas pistolas cal. 380, munições e dois veículos de luxo.

A prisão ocorreu quando os policiais davam cumprimento a um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Salvador/BA, em um condomínio residencial de Ponta Negra, Zona Sul de Natal, e encontraram com o suspeito o armamento sem a devida documentação legal.

Durante aquele procedimento, uma pequena quantidade de maconha também foi apreendida, juntamente com documentos diversos, carteira de identidade falsa, celulares, notebooks, joias e relógios de marca.Conduzido para autuação na sede da PF, ao ser interrogado, o preso negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas ou outra atividade ilícita, invocando o direito constitucional de permanecer calado.

Enquadrado nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e Lei Antidrogas, o suspeito após submetido a exame de corpo de delito no ITEP, permanece custodiado na Superintendência da Polícia Federal, à disposição de Justiça.