PF prende foragido da Justiça acusado de pornografia infantil

A Polícia Federal em Pernambuco realizou a prisão na data de ontem, 27/10 por volta das 14h em Ipojuca/PE, de um foragido da justiça de 31 anos, natural de Jaboatão dos Guararapes/PE e residente em Ipojuca/PE. A prisão aconteceu em razão do cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 16ª Vara Federal/PE. Com ele foi apreendido um telefone celular que passará por perícia técnica com o objetivo de identificar possíveis arquivos contendo material pornográfico infantil.

O suspeito é acusado de vários crimes de estupro de vulnerável, produção de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente bem como o armazenamento de imagens contendo abuso sexual infantil, cujos crimes estão tipificados nos artigos 240, 241-B Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 217-A e 218-A do Código Penal, cujas penas somadas ultrapassam os 30 anos de reclusão.

O preso também responde a uma ação penal por estupro de vulnerável de dois irmãos na 1ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP onde consta um mandado de prisão preventiva em aberto válido até 16/12/2036, razão pela qual havia se mudado de endereço (de São Paulo para Pernambuco) sem autorização da justiça, onde encontrava-se foragido.

Perícia criminal realizada em dois aparelhos do suspeito identificaram a produção de arquivos de pornografia infantil nos anos de 2017 e 2020 o que demonstra claramente, o longo tempo em que o investigado vinha perpetrando seus crimes. O preso já passou por audiência de custódia onde foi confirmada a sua prisão preventiva e logo após fazer exame de corpo de delito no IML-Instituto de Medicina Legal, foi encaminhado para o COTEL- Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna onde ficará à disposição da Justiça Federal.

ALGUNS DADOS:

• 76% de todos os pedófilos estão no Brasil; (CPI DA PEDOFILIA)

• 51% das crianças abusadas sexualmente no Brasil têm de 1 a 5 anos.

• A cada 8 minutos uma criança é violentada no Brasil;

• Basta apenas 7 minutos para um pedófilo atrair uma criança e há casos de até 1 (um) minuto;

• Uma foto de criança nua chega a valer R$ 1.000(mil) reais e um vídeo com cenas de sexo R$ 10.000(dez) mil.

CARACTERÍSTICAS E COMO AGEM OS PEDÓFILOS

• Não existe um perfil definido; um pedófilo pode ser qualquer pessoa;

• Possuem poucos amigos adultos e passam a maior parte do tempo em companhia de crianças, buscando sua amizade e conhecendo os seus gostos pessoais para atrair a atenção delas;

• Interessa-se pelo bem-estar da criança, é amável e agrada-lhes oferecendo-lhes presentes;

• Procuram crianças com pouca ou nenhuma supervisão dos pais e que passam a maior parte do tempo trabalhando fora e que não tem tempo para lhes dar atenção;

• Procuram crianças que tem fácil acesso à internet e telefones sem fiscalização dos pais;

• Procuram trabalhar em ofício que tenham muita criança por perto tais como: creches e escolas, animador de festas infantis;

• Usam perfis falsos: negam a idade, nome, endereço e se fazem passar por crianças e adolescente;

• Usam informações fornecidas inocentemente pela própria criança para saber como se apresentarão e qual a estratégia que utilizarão para atrair a atenção delas;

• Abordam temas sexuais com uma linguagem de forma bem sutil e delicada, como fábulas, contos, histórias para reduzir a sua inibição e cativá-la;

• Perguntam onde fica o computador que a criança está usando para saber se é um lugar onde circula muitos adultos e perguntam se existe algum adulto vendo a conversa dos dois.

• Procuram se interessar com os problemas das crianças quando elas estão tristes e demonstra sentimentos negativos, prometendo-lhe proteção e ajuda;

• Convencem a criança a ligar sua webcam para fotografá-la e filmá-la;

• Ameaçam contar os segredos e divulgar as imagens e fotos que conseguiram forçando-a a se calar e não contar nada para ninguém.

COMO FICAM AS CRIANÇAS QUANDO SÃO MOLESTADAS?

• Ficam retraídas, isoladas e arredias;

• Tem queda no rendimento escolar e dificuldade na aprendizagem;

• Não quer mais frequentar as aulas quando o agressor é da escola;

• Quando o abuso é dentro de casa, a criança não quer ficar perto do pai ou do parente;

• Apresentam sexualidade e conversas sobre temas sexuais não correspondente a sua idade;

• Poderão apresentar corrimento e hemorragia nos órgãos sexuais;

• Desenvolve uma perda da autoestima com a sensação de não ter nenhum valor e se automutilam;

DICAS DE SEGURANÇA:

• Os pais devem ter um conhecimento básico de internet e computação – Não precisam ser usuários assíduos das redes sociais, nem experts, mas tem a obrigação de conhecê-las, para entender em que consiste seu funcionamento e avaliar os perigos dessas ferramentas e explicar para seus filhos.

• Entre regularmente no perfil do seu filho para ver o que ele tem postado e com quem tem iniciado amizades;

• Proibir não educa e nem previne o melhor caminho é o diálogo e a orientação. Alerte a criança sobre os perigos que ela pode encontrar caso não tome alguns cuidados essências e ensine a evitá-los;

• Tenha um conhecimento profundo da vida de seu filho; Mantenha sempre um diálogo aberto; Gaste um tempo diário para conversar com a criança sobre como foi o dia dele; se ele notou alguma coisa ou alguém estranho na escola ou na rua; se algum amigo ou adulto lhe fez alguma proposta estranha; Criando este hábito saudável quando a criança notar o primeiro sinal de perigo ela procurará ajuda em seus familiares e não com um estranho. Quando o diálogo entre pais e filhos é natural, a amizade entre eles no meio digital se torna uma extensão da relação doméstica.

• Instrua seu filho a nunca incluir desconhecidos em seu rol de amizades mantendo apenas na lista de pessoas que conhece fora do ambiente virtual, como os parentes, colegas de escolas e do condomínio;

• Não postar fotos íntimas ou com pessoas (os bandidos ficam sabendo sobre o rol de amizades), carros (pela placa ele podem saber o endereço), casas (ficam sabendo as características do imóvel, cor, estilo, detalhes), escolas (ficam sabendo onde a criança estuda e horário de sua saída) e informações pessoais de telefone e endereço – os pais tem o direito e o dever de definir o que pode ou não ser publicado. Afinal eles são os responsáveis legais pelos atos dos filhos.

• Não permita altas horas de exposição na internet – os jovens pertencem a uma geração que se comunicam por meio da internet, eles tendem a passar muito tempo conectados – cabe aos pais impor regras e limitar o tempo. Alguns adolescentes ultrapassam a linha da normalidade rumo a compulsão e ao vício. Nesse caso, os pais devem procurar um psicólogo para avaliar se uma consulta e terapia é necessária.

• Se seu filho fica muito tempo no computador ofereça alternativas para fazer outra coisa tais como atividades físicas, cinemas, teatro, esportes.

• Crianças não podem ter conteúdos privados que seus pais não possam acessar. Uma criança sozinha no meio da rua de madrugada é vulnerável e está sujeita a todo e qualquer risco. Na internet é a mesma situação.

• Instrua a criança que as partes íntimas do seu corpo têm limites e são chamadas assim porque não são para que todos vejam e toquem. Portanto ela não deve permitir permita que ninguém toque em suas partes íntimas e que nenhuma pessoa pode lhe pedir que também lhe toque as suas partes privadas.