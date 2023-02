PF procede prisão em flagrante de mecânico e apreende cerca de 1KG de ECSTASY

A Polícia Federal em Caruaru/PE procedeu a prisão em flagrante no último dia (30/01) por volta das 12h, de um mecânico de 21 anos, natural de Bezerros/PE e residente em Caruaru/PE (possui antecedentes criminais – já foi preso por posse de droga para consumo pessoal em 2020). A prisão aconteceu através de um trabalho de rotina e a ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas – especialmente sintéticas, despachadas através de encomendas via postal. Nessas ações algumas encomendas postais são selecionadas e ao ser feita a entrega de um objeto ao seu destinatário residente no bairro do Vassoural-Caruaru/PE foi detectado que dentro de uma panela de pressão havia cerca de 1Kg (um quilo) de ecstasy distribuídos em dois invólucros (cerca de 2 mil comprimidos).*

Terminada a abordagem e tendo sido encontrado a droga, o suspeito, recebeu, voz de prisão em flagrante, foi informado dos seus direitos e garantias constitucionais e em seguida foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru/PE, para as formalidades legais de Polícia Judiciária, onde acabou sendo autuado em flagrante pela prática contida no Artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e, caso venham a ser condenado poderá pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Além da droga, também foi apreendido um aparelho celular.

O preso irá realizar exame de corpo de delito e em seguida passará por audiência de custódia e caso seja confirmada sua prisão preventiva, seguirá para o presídio local onde ficará à disposição da Justiça Estadual, caso contrário responderá ao processo em liberdade.

A droga possivelmente iria abastecer pontos de usuários visando as festividades carnavalescas O ecstasy é uma droga recreativa responsável por aumentar o estado de euforia e também a sensação de prazer do usuário. Quando ingerida, os efeitos têm início após 30 a 45 minutos e podem durar entre 4 e 8 horas. O uso da droga provoca a aceleração dos ritmos cardíacos e o aumento da pressão arterial, podendo levar ao rompimento de vasos sanguíneos e hemorragias internos. Além disso, também pode causar lesões hepáticas e amolecer ou aumentar o fígado. Dependendo do grau de toxicidade, pode evoluir para uma hepatite fulminante e causar morte.