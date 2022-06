PF realiza apreensão de mais 2kg de skunk no Aeroporto Internacional dos Guararapes e prende um homem por tráfico de drogas

Polícia Federal em Pernambuco, prendeu em flagrante, ontem (27), no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, um homem de 18 anos, solteiro, natural e residente em Manaus/AM-(não possui antecedentes criminais)

A prisão aconteceu durante os trabalhos de fiscalização da Polícia Federal destinados a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes bem como outros tipos de crimes praticados no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre. Os Policiais Federais lograram êxito em identificar um passageiro que transportava em sua bagagem de mão 2,1Kg (dois quilos e cem gramas) de skunk num voo procedente de Manaus/AM com destino final em Fortaleza/CE. Os federais desconfiaram do homem por se contradizer em suas respostas quando foi levada até à sala da Polícia Federal para uma entrevista prévia e ao ser submetido a inspeção o skunk foi descoberto.

Terminados os trabalhos investigativos, o preso foi autuado pela prática do crime contido nos artigos 33, 40, item V da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas) e caso seja condenado poderá pegar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão. Além da droga também foi apreendido um aparelho celular.

Em seu interrogatório o preso informou que foi aliciado em Manaus/AM por uma pessoa na qual não deu maiores detalhes. Disse que a droga foi colocada em seu corpo (na barriga) como se fosse uma cinta, mas ao embarcar em Manaus resolveu retirar a droga de sua barriga e colocá-la em sua bagagem de mão. Disse também que pelo serviço de transporte iria receber a quantia e R$ 1.500 reais quando desembarcasse em Fortaleza/CE que seria o destino final da droga.

O preso já passou por audiência de custódia e teve a sua prisão preventiva confirmada sendo encaminhado para o COTEL – Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna onde ficará à disposição da Justiça Estadual/PE.

Skunk ou supermaconha é uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central produzido a partir de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero e cultivada de forma diferente, com o objetivo de obter uma concentração maior de THC (tetrahidrocannabinol).

Esta é a décima quinta apreensão de drogas realizada no aeroporto internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre no ano de 2022 – até agora 43Kg de cocaína e 31Kg de maconha foram apreendidos e efetuada a prisão de 10 (dez) mulheres e 05 (cinco) homens.