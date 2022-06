PF realiza apreensão de quase cinco quilos de cocaína no Aeroporto Internacional dos Guararapes

A Polícia Federal em Pernambuco, prendeu em flagrante no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, uma mulher (vendedora de roupas) de 31 anos, natural de Belém/PA e residente em Ananindeua/PA-(não possui antecedentes criminais)

A prisão aconteceu durante os trabalhos de fiscalização de rotina da Polícia Federal destinados a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes bem como outros tipos de crimes praticados no Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre. Os Policiais Federais lograram êxito em identificar uma mala com concentração de substância orgânica após exposição ao aparelho de raios x. E ao ser aberta a bagagem na presença de sua proprietária foi encontrado escondida em suas laterais aproximadamente 4,6Kg (quatro quilos e seiscentos gramas) de cocaína.

Terminados os trabalhos investigativos, a presa foi autuada pela prática do crime contido no artigo 33 c/c 40, item I da Lei nº 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecentes) e caso seja condenada poderá pegar penas que variam de 5 a 20 anos de reclusão. Além da droga também foi apreendido um aparelho celular, € 1.000 euros (cerca de R$ 5.120 reais), passagem aérea e alguns documentos.

Em seu interrogatório a vendedora informou ter pego as malas com a droga em São Paulo/AM e que após uma conexão em Recife/PE seguiria para Lisboa-Portugal e por fim desembarcaria em Paris-França onde entregaria o material entorpecente. Disse também que receberia o valor de R$ 12 mil reais pelo transporte da droga, porém não deu detalhes da pessoa que lhe aliciou e nem a que entregaria a droga em Paris. E por fim, informou que só aceitou levar a mala com a droga porque estava passando por situação financeira muito difícil.

Esta é a décima quarta apreensão de drogas realizada no aeroporto internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre no ano de 2022 – até agora 43Kg de cocaína e 29Kg de maconha foram apreendidos e efetuada a prisão de 10 (dez) mulheres e 04 (quatro) homens.