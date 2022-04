PF realiza desarticula organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Descobrimento, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Em Portugal, com o acompanhamento de policiais federais, a polícia portuguesa cumpre três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga.

As investigações tiveram início em fevereiro de 2021, quando um jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de Salvador/BA para abastecimento. Após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 kg de cocaína escondidos na fuselagem da aeronave.

A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo).

As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador/BA e pela Justiça portuguesa. A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. No curso das investigações, a PF contou com a colaboração da DEA-(Agência Norte-Americana de Combate às Drogas), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal.

A Polícia Federal concederá coletiva à imprensa, às 10h, na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, localizada na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113 – Itaigara, Salvador – BA.

EM PERNAMBUCO DENTRO DA OPERAÇÃO DESCOBRIMENTO: Foi dado cumprimento a 01 (um) mandado de prisão preventiva em desfavor de um doleiro, de 38 anos e um mandado de busca e apreensão em sua residência no bairro da Imbiribeira. Na ocasião nada foi apreendido no local. O preso será levado para a Sede da Policia Federal e investigado pelos crimes de tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, cujas penas podem variam de 6 a 20 anos de reclusão. Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso será encaminhado para o COTEL onde ficará à disposição da Justiça Federal de Salvador/BA