Placas Mercosul em Pernambuco

Conforme determinação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, por meio da Resolução nº 780, de junho de 2019, os veículos emplacados em Pernambuco, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, passam a contar com a nova Placa de Identificação Veicular – PIV, no sistema padrão Mercosul, a partir do dia 31 de janeiro. O Contran/Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, órgão regulador e normativo nacional, determinou que, até o final desse mês, todas as unidades da federação adotem o sistema. Para falar sobre o assunto, o Diretor Geral do DETRAN-PE, Sebastião Marinho, estará atendendo a imprensa amanhã (29), a partir das 9h30.

A nova placa deve ser revestida em seu anverso de película retroreflexiva na cor branca, com uma faixa azul na margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do Mercosul e a bandeira do Brasil ao lado direito, e ao centro o nome Brasil. Apresentam quatro letras e três números, sequência de identificação diferente do modelo atual, possibilitando um maior número de combinações e de possibilidades de PIVs.

SERVIÇO

Placas Mercosul

Local: Sede do DETRAN-PE, localizado na Estrada do Barbalho, 889 – Iputinga.

Data: 29/01/2020

Horário: A partir da 9h30

Foto: Autoescola Veneza