Plínio Nastari fará abertura da safra da cana na Paraíba e Coaf inaugurará filial durante evento

Depois de bater na última safra recorde dos últimos 40 anos, com 7,5 milhões de toneladas, a Paraíba se prepara para a nova safra canavieira. Um grande evento para marcar a abertura da safra 2023/24 será realizado pela Associação Estadual dos Plantadores de Cana (Asplan), presidida por José Inácio, com apoio da Cooperativa Agroindustrial dos Fornecedores de Cana (Coaf-PE) e UPL. Haverá uma palestra do presidente da Datagro, Plínio Nastari. Na oportunidade, será inaugurada a primeira unidade filial da Coaf na Paraíba, na cidade de Bayeux.

A palestra seguida de um jantar para os convidados (representantes de usinas e de associações canavieiras, produtores e políticos paraibanos e outros estados) serão realizados no Restaurante Nau, em João Pessoa, a partir das 19h30. Plínio abordará o cenário atual e perspectivas para o setor sucroenergético em 2023 e para o próximo ano. Alexandre Andrade Lima, presidente da Coaf, destaca que será um importante evento para o setor.