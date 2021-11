PM acusado de matar garçon é condenado em Glória do Goitá

Após mais de 12 horas de julgamento, o juiz Gabriel Araújo Pimentel leu a sentença do Tribunal do Júri onde condenou a 12 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão em regime fechado o policial militar Isaías Araújo Leite, 27 anos, pela morte do garçom José Adelino Costa Júnior, 24 anos.

Adelino Júnior foi morto com um tiro num bar onde trabalhava como garçom em Glória do Goitá no dia 15 de agosto de 2020.

O juiz determinou ainda a perda da farda de policial militar Isaías Araújo Leite.

A defesa irá recorrer ao Tribunal de Justiça da decisão do Conselho de Sentença, formado por 4 mulheres e 3 homens.

O Júri será realizado no Fórum Dr. Pessoa de Luna Filho, Avenida Rui Barbosa, Bairro Cruz das Almas em Glória do Goitá.

O Policial Militar foi indiciado na época do crime pelo delegado Erivaldo Guerra por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil, sem que à vítima tivesse chance de defesa.

Familiares e amigos da vítima comemoram a sentença por ter sido feito justiça nesse caso. José Adelino era uma pessoa muito querida em Glória do Goitá. O crime chocou a sociedade, principalmente pela brutalidade do fato sem dar chance de defesa a vítima.