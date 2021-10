PM e dois homens morrem após serem baleados durante confronto em Paudalho

Um confronto entre policiais militares e criminosos armados teve um PM e dois suspeitos mortos no Alto do Cruzeiro, em Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, no domingo (24), de acordo com a Polícia Militar. O cabo Felipe Correia de Oliveira, de 36 anos, foi atingido na cabeça, ainda segundo a corporação. Um adolescente foi apreendido após a ação.

O tiroteio aconteceu após policiais receberem denúncia sobre homens armados em uma comunidade. As equipes do Grupo de Apoio Tático Itinerante e Malhas da Lei do 2º Batalhão montaram uma operação conjunta e seguiram ao local indicado. Segundo o registro policial, eles foram recebidos a tiros.

O cabo da PM foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paudalho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois homens que faleceram são suspeitos de participar da troca de tiros.

Um terceiro homem que estaria envolvido no tiroteio foi socorrido e levado para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife. O nome dele não foi divulgado.

O adolescente de 17 anos que foi apreendido foi atendido na UPA de Paudalho e levado à delegacia, segundo a PM.

Durante a ação, foram apreendidas pedras de crack e pequenas porções de maconha, além duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma espingarda caseira calibre 12.

A PM emitiu uma nota de pesar e afirmou que o cabo estava há 12 anos na corporação, “quando foi vítima de um disparo de arma de fogo durante o estrito cumprimento do dever”.

“Policial dedicado e amigo de todos, o cabo Felipe Oliveira servia no 2º Batalhlão, e deixa como legado o exemplo de profissional de conduta ilibada, que não hesitou em colocar a própria vida a serviço do combate à criminalidade, visando a paz social”, disse a PM.

Felipe Correia de Oliveira deixou uma esposa. O corpo do Cabo da PM, será velado no Ginásio de Esportes de Nazaré da Mata. “O sepultamento, com honras fúnebres, está previsto para o horário das 16h, no Cemitério São Sebastião, Centro de Nazaré”, disse a PM, por meio de nota.