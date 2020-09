PM indiciado por matar a tiros homem durante discussão em Glória do Goitá é preso

Encontra-se preso no Centro de Reeducação da Polícia Militar, em Abreu e Lima, no Grande Recife, o policial militar indiciado pela morte de um homem durante uma discussão em um bar em Glória do Goitá.

O crime aconteceu no último dia 15 de agosto e resultou no homicídio de José Adelino da Costa Júnior, de 24 anos, funcionário do Total Bar, localizado no centro da cidade.

Segundo a investigação, a vítima se envolveu em uma discussão com o acusado, quando pediu para uma atração que se apresentava no bar encerrar o show, seguindo as medidas de restrições devido o horário. O PM não aceitou e segundo testemunhas, ele sacou a arma e atirou no peito de José Adelino.

O delegado de Glória do Goitá Erivaldo Guerra, responsável pelas investigações, concluiu o inquérito e indiciou o PM por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem chance da vítima se defender.

O policial está lotado no 21º Batalhão, estava de folga e alegou ter agido em legítima defesa. No entanto, as testemunhas não confirmaram a versão do PM e alegaram que a vítima não teve chance de reagir a investida.

A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe do 21º Batalhão cumpriu o mandado de prisão. Ainda segundo a corporação, a Corregedoria também investiga o caso.

Familiares e amigos da vítima fizeram um protesto pelas ruas de Glória do Goitá pedindo a resolução do caso no último dia 18 de agosto.