Podcast “Nossa História, Nossa Memória” encerra primeira temporada

Projeto cultural buscou mapear, documentar e divulgar, por meio do registro oral, transmitido pela internet, uma série de entrevistas com foco na proteção, preservação, conservação e salvaguarda dos patrimônios culturais de Pernambuco

O Podcast Nossa História, Nossa Memória, projeto de documentação oral, realizado com o incentivo do Edital de Criação, Fruição e Difusão (LAB PE) concluiu, nesta última quarta-feira,5, sua primeira temporada de exibições. Na ocasião, o público confere uma entrevista especial com o cantor e compositor, Paulo Neto, da cidade de Condado, região da Mata Norte de Pernambuco. No bate-papo cultural ele faz relato especial de sua autobiografia oral, no qual destaca a sua experiência e história pessoal sobre as influências da musicalidade nordestina na sua trajetória artística, da infância à vida adulta. O conteúdo está disponível nas redes sociais do projeto: Instagram e Facebook, e no blog.

De janeiro a maio deste ano, o projeto mapeou, registrou e divulgou dezenas de grupos, artistas e manifestações culturais pernambucanas. Um trabalho biográfico oral, inédito, coordenado e produzido pela jornalista, escritora e produtora cultural, Josi Marinho, da cidade de Carpina, juntamente com a parceria do jornalista, radialista e produtor cultural Salatiel Silva, de Nazaré da Mata. Juntos, eles ajudaram a contar a história de pessoas, artistas e instituições com pouca ou nenhuma visibilidade midiática.

Em um período de quatro meses, foram publicados, por meio das plataformas de podcasts e dos canais oficiais do projeto, disponíveis na internet, cerca de 28 episódios, o que resultou em mais de 1.400 minutos de conteúdos gratuitos e exclusivos, sobre Patrimônios Vivos, Museus, Pontos de Cultura, além de outras linguagens e gêneros da cultura de Pernambuco, como artesanato, maracatu, teatro, cinema, gastronomia, música, artesanato e literatura.

Ao todo, o projeto entrevistou cerca de 35 personalidades. O conteúdo era publicado semanalmente, às quartas-feiras e sábados, logo depois das 14h, simultaneamente, em nove plataformas de podcast: Anchor, Apple Podcast, Pocketcast, Deezer, Rádio Public, Castbox, Breeaker, Google Podcast, Spotify. Canais que ajudaram os episódios irem além do Brasil, mas a outros países, como Estados Unidos, Japão, Chile, Argentina, Filipinas, Portugal, Alemanha, França e Peru, como mostra o relatório de monitoramento de audiência diário.

A proposta para a elaboração do projeto surgiu a partir das vivências e do contexto social de Josi Marinho e Salatiel Silva. Jovens, negros e moradores da Mata Norte, uma das regiões mais pobres do interior de Pernambuco. “Cresci e vivi dentro da escola na busca por compreender a minha própria história e cultura em que estamos inserido, mas isso nunca foi pautado na sala de aula. E a realização desse projeto preencheu essa lacuna, que estava em aberto em mim”, diz Josi.

“Além disso, diante da triste consequência da pandemia de covid-19, que estamos vivenciando, é muito angustiante. Afinal, a cada pessoa próxima a nós que se vai com esse vírus, é como uma biblioteca incendiada. E em meio a esse processo doloroso, o Podcast Nossa História, Nossa Memória, nos inspirou para que, de alguma forma, pudéssemos documentar a história de vidas dos diversos artistas, que, diariamente, contribuem para a formação e tradição da nossa identidade”, acrescenta.

O projeto, de caráter documental, usa técnicas de linguagem radiofônica, internet e de jornalismo cultural, biográfico e literário. O formato atende a todas as idades O roteiro e todo o processo de construção dos episódios, busca conectar entrevistado aos ouvintes, por meio de uma conversa linear, recheada de efeitos, sons e musicalidade. É uma verdadeira viagem no tempo e nas raízes da formação do povo pernambucano.

“Estamos orgulhosos em poder contribuir com a nossa própria história e memória social. A partir de agora, professores, alunos, universidades e pesquisadores, contam com um rico acervo público sonoro, de acesso livre e gratuito, que vai ser muito importante para educação e a vida de tanta gente”, conta, emocionado, Salatiel Silva, apresentador do podcast.

Entre os convidados desta primeira temporada estão o produtor cultural Afonso Oliveira, idealizador do Método Canavial e do Movimento Canavial, uma iniciativa que valoriza a arte e a cultura produzida na Zona da Mata de Pernambuco; a mestra Cristiane Mota, única mulher no Estado mestrando um maracatu, além do rabequeiro Luiz Paixão, com mais de seis décadas dedicadas à cultura popular, com participações também no Coco e Forró. São inúmeros personagens que ganharam visibilidade e a oportunidade de ter suas biografias documentadas.

Diante do processo de pesquisa, mapeamento, registro e divulgação, o Podcast Nossa História, Nossa Memória desenvolveu, também, um blog especial. A plataforma, considerada um ambiente Fonográfico, traz, além de toda documentação sonora, fotografias, textos, entre outras informações complementares aos temas e entrevistas, de cada episódio. Um acervo que despertará ainda mais curiosidade e o desejo de enriquecimento cultural no público. É uma verdadeira enciclopédia sonora que vai ficar para gerações.

Serviço

Redes Sociais do Podcast Nossa História, Nossa Memória

Instagram: https://www.instagram.com/podcastnossahistoria/

Facebook: https://web.facebook.com/PodcastNossahistoriaNossaMemoria

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqg7X8QYymvrI6sxbO-K-6w

Blog: https://www.nossahistorianossamemoria.com.br/