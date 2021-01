Podcast valoriza a Cultura da Mata Norte

Estreia acontece hoje (09), a partir das 13hs, nas redes sociais

A cultura da Mata Norte de Pernambuco ganha um novo espaço para divulgação com o podcast Nossa História, Nossa Memória, que estreia hoje (09). No roteiro a pluralidade nas mais diversas linguagens artísticas: Cultura Popular, Artes Visuais, Circo, Dança, Literatura, Moda, Música, Performance e Teatro.

O projeto é formado por peças radiofônicas, no formato podcast, criadas para serem disponibilizadas em várias plataformas da internet, em que reúne, a partir de registros de entrevistas e outros elementos sonoros, memórias sobre a cultura de Pernambuco, com um recorte especial da Mata Norte

A iniciativa é dos jornalistas Josi Marinho e Salatiel Silva, jovens negros, moradores da região que resolveram valorizar e preservar as expressões culturais dessas cidades.

“Essa é uma oportunidade de valorização à nossa Cultura e destacar o trabalhos daqueles que têm se esforçado ao longo dos anos para manter viva a nossa história. Queremos, por meio deste trabalho de comunicação, contribuir para o registro cultural de nosso país, além de poder revelar novos talentos e expressões culturais” conta, emocionada, Josinalda Marinho, coordenadora e produtora do podcast.

Os episódios foram pensados com foco em atender a todas idades, com conteúdos diversos, ilustrados por músicas, curiosidades, e um diálogo dinâmico, que podem proporcionar a diversão e novos conhecimentos para crianças e famílias neste momento de isolamento social.

“Queremos proporcionar uma experiência sonora, na qual atribuo, como Memória Auditiva, em que relato dos personagens, ilustrados com outros elementos sonoros, despertem a curiosidade e a paixão dos amantes da cultura de nosso estado e mundo afora” relata Salatiel Cícero, apresentador e editor de áudio do projeto.

Aprovado no Edital de Criação, Fruição e Difusão, da Lei Aldir Blanc PE, a série de podcast estreia com 24 episódios inéditos, que devem ir ao ar até o fim de março. Em cada edição, os comunicadores farão uma viagem no tempo para contar a história de importantes personagens ligados ao fazer cultural pernambucano, como brincantes da cultura popular, escritores, cordelistas, poetas, músicos, repentistas, contadores de história, produtores culturais, artesãos, artistas, entre outras personalidades.

Cada episódio está dividido em quadros (entrevistas, curiosidades, músicas, entre outros). O podcast “Nossa história, Nossa memória” vai ao ar sempre aos sábados e às quartas-feiras, através da plataforma Spotify. O público também pode interagir com sugestões de temas e de entrevistados, por meio das páginas do projeto no Facebook (https://www.facebook.com/PodcastNossahistoriaNossaMemoria), Instagram (https://www.instagram.com/podcastnossahistoria/) e Youtube. Além do e-mail: nossahistorianossamemoria@gmail.com

Acessibilidade: Para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a todo o material, a produção do podcast também vai disponibilizar na internet, a cada edição, o script de cada programa (sites.google.com/view/nossahistorianossamemoria).