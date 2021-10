Poesia musical é o tema do Saraus em Pasárgada de outubro

O projeto Saraus em Pasárgada de outubro traz o tema “Poesia Musical” enchendo de ainda mais liberdade este encontro mensal poético. A pedidos, considerando o sucesso da edição anterior, o Saraus em Pasárgada deste mês vai tratar da musicalidade na poesia, arte preferida de Manuel Bandeira, que sempre envolveu a música em seus poemas. O programa será exibido excepcionalmente nesta quarta-feira (13), em homenagem à data de morte do poeta, a partir das 18h no Instagram da Secult-PE/Fundarpe (@culturape).

O formato será o mesmo usado desde que o encontro, antes presencial, passou a ser virtual por causa da pandemia de Covid-19. Neste sarau estão valendo poemas autorais, musicados ou não, que tenham musicalidade própria. Os poemas de Bandeira também serão, como sempre , esperados nesta edição. Principalmente aqueles em que se percebe a clara sonoridade, a exemplo de ” Trem de Ferro, Na Rua do Sabão, Debussy, entre outros”.

A participação de poetas, amantes da poesia e admiradores de Manuel Bandeira é fácil: basta compartilhar, no próprio perfil, poemas, músicas e pensamentos com tema livre. Depois, é só marcar os perfis @culturape e @manuelbandeira.pasargada e acompanhar os compartilhamentos no perfil oficial da Secult-PE/Fundarpe.

Serviço:

Saraus em Pasárgada: Poesia Musical

13 de outubro (quarta-feira), às 18h

Onde: @culturape e @manuelbandeira.pasargada