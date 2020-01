Poeta carpinense transforma dor e solidão em poesia

Uma casa aparentemente abandonada, à rua presidente Costa e Silva, 306, em Carpina, abriga o poeta, artesão e compositor José Batista da Silva Filho. Bastante popular nas redes sociais, José Batista esconde por trás de suas atividades artísticas uma doença incurável, a fibromialgia, que é pouco conhecida pela própria medicina.

A enfermidade é resultante de quedas e acidentes que sofreu na infância. Nascido no Recife, ele morou em Olinda e depois se mudou para Carpina. Foi quando começou a sentir fortes dores por todo o corpo. Fez exames e passou por vários especialistas, até descobrirem o mal, que atinge os músculos, tendões e articulações, “provocando dores insuportáveis por todo o meu corpo”, disse. Chegou a ser diagnosticado com dez hérnias de disco e uma lesão neurológica no cóccix. Ele toma quatro medicamentos para aguentar as dores.

Casado por duas vezes e pai de dois filhos, hoje vive sozinho, apenas com a companhia da cadela de estimação Pretinha. Igual a ele, sozinho, “Pretinha vivia abandonada pelas ruas, até que certa vez apareceu no meu portão e batendo as patinhas, latiu como pedindo socorro. Estava suja, tremendo de frio e toda molhada. Abri o portão e daqui, ela não saiu mais”, contou. E, a “solidão”, que tomou conta de sua casa e de sua vida, é a musa inspiradora de seus poemas.

“Shakspeare pernambucano” – José Batista é um poeta dos tempos modernos, tal é sua presença na internet. Sem poder trabalhar desde os 39 anos, quando surgiu a doença, ele sobrevive com apenas R$ 400 que recebe como benefício do governo e doações de amigos. Quando não acontecem as crises, faz peças de artesanato e escreve poemas, como terapia.

Já publicou centenas de poemas em coletâneas de poesia nacional e de Portugal. Entre esses trabalhos, destaca os livros “Florestas de Poetas”, Carpina 2006, e “Perdidamente – Antologia de Poetas Lusófonos Contemporâneos”, Lisboa 2016. No total, participou de 15 coletâneas de poemas. Mas é na internet onde é bastante conhecido. Já chegou a ter 146 mil visualizações.

No facebook tem 2,5 mil seguidores. Faz postagens no instagram (tem mais de 700 visualizações), twitter e youtube. Ele está organizando um blog de poemas (blogspot. poetajosebatista). Batista recebe muitos elogios nos comentários, sendo comparado a um Vinícius de Moraes e outros poetas. “Já me chamaram de Shakspeare pernambucano, pelo romantismo e profundidade poética”, disse.

Humildade – No jardim de sua casa, repleto de boninas coloridas e algumas ervas medicinais, explicou seu estilo poético, perpassado de sentimentos, mágoas, beleza, enlevo e emoção. Em seus poemas, se expressa com uma linguagem familiar, como se quisesse revelar um segredo. Dele pode-se dizer: é uma pessoa de profunda dimensão humana e de uma humildade comovente, que só os espíritos elevados têm.

Ele mostrou ser um corajoso guerreiro da vida, que busca todos os dias força na arte para superar suas dores, dificuldades financeiras e solidão. Em “Tua Paisagem Através de Meus Olhos”, livro recente, diz “Há um calabouço/Dentro de mim/ Onde descansam em agonia/Alegrias sequestradas, / Sonhos condenados/ Um país inteiro/Que habita minha vida,/ Uma nação submissa/ Ao desespero.” Ele também compõe letras para músicas, e algumas já foram gravadas .

*Matéria publicada na edição impressa do Jornal Voz do Planalto em Janeiro 2020.