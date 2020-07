Polícia Civil apreende 651 quilos de “supermaconha” em Carpina

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco resultou na apreensão de 651 quilos de skunk. Conhecida como “supermaconha”, a droga tem maior concentração de substância entorpecente. Normalmente, ela é produzida em laboratório. Na ação, quatro pessoas foram presas

Segundo a corporação, cada quilo da droga seria comercializado por R$ 15 mil. Assim, a carga total está avaliada em cerca de R$ 9,7 milhões, de acordo com a polícia.

“Essa foi a maior apreensão de skunk da história da Polícia Civil de Pernambuco”, disse a gestora de controle operacional da Polícia, Morgana Alves.

As investigações foram realizadas pelo Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). A apreensão ocorreu na sexta-feira (17), mas as informações foram divulgadas nesta segunda (20).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a denúncia de tráfico de entorpecentes no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Depois de diligências, a polícia identificou quatro pessoas em três veículos.

Ao todo, 651 quilos de skunk foram apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco durante operação no Recife e em Carpina — Foto: Polícia Civil/Divulgação

No momento em que a droga era descarregada de uma caminhonete, na sexta-feira (17), os suspeitos foram presos em flagrante. Na ocasião, os policiais apreenderam 20 tabletes da droga e os três veículos usados pelo grupo.

“A droga estava acomodada dentro de uma caixa de isopor”, disse o delegado Newson Mota, responsável pela investigação.

Aos policiais, dois dos presos alegaram que a droga havia sido transportada de Manaus (AM). Os homens também disseram ter sido contratados por uma pessoa em Carpina, para transportar o entorpecente até a capital pernambucana. Ao seguir até a Zona da Mata, os policiais apreenderam um caminhão do tipo carreta, com 631 tabletes da droga.

Segundo a polícia, duas pessoas estão foragidas. “Realizamos algumas diligências em Carpina para encontrarmos o motorista do caminhão e o proprietário das drogas, mas eles se evadiram”, disse Mota.

G1PE