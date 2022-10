Polícia Federal apreende cocaína e R$ 60 mil em cédulas falsas

A Polícia Federal procedeu a apreensão, ontem (05), de 4,1Kg (quatro quilos e cem gramas) de cocaína onde parte da droga estava camuflada em 54 frascos de produtos fitoterápicos (cerca de 1,1Kg) e 300 (trezentas) cédulas falsas de R$ 200 reais, totalizando R$ 60 mil reais. Tanto a droga quanto as cédulas foram localizados por três cães farejadores da Receita Federal do Brasil em embalagens no meio de uma montanha de caixas. Essa ação faz parte de uma fiscalização de rotina realizada nas dependências da Unidade de Tratamento de Encomenda dos Correios no Recife, ninguém foi preso.

Uma das encomendas de cocaína em pó saiu de Porto Alegre/RS e tinha como destino o estado de Alagoas. Os frascos de remédios fitoterápicos, também com cocaína, partiram de Campo Grande/MS e tinha como destino Arcoverde/PE Já o dinheiro falso foi enviado do São Paulo/SP, com destino a Cabedelo/PB. Trata-se da maior apreensão de dinheiro falso já realizado em Pernambuco.

A Polícia Federal prosseguirá nas investigações visando identificar todos os envolvidos que podem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas prevista de 3 a 15 anos de reclusão e falsificação de notas cujo crime tem uma pena de 3 a 12 anos de reclusão.

A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas – especialmente sintéticas, despachadas através de encomendas via postal. Nessas ações algumas encomendas postais são selecionadas e abertas por servidores da Receita Federal na presença de servidores dos Correios e caso seja encontrada algum indício de irregularidade em sua importação ou comercialização efetua-se a sua retenção para os devidos procedimentos legais.

DICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR O RECEBIMENTO DE NOTAS FALSAS:

CONHEÇA BEM A NOTA VERDADEIRA: Geralmente pessoas que lidam diariamente com dinheiro, como os caixas de banco e comerciantes, sabem facilmente identificar uma nota falsa – essa experiência em manusear diariamente o dinheiro verdadeiro faz com que eles se tornem especialistas em identificar notas falsas.

2.COMERCIANTE: NÃO TENHA PRESSA NO ATENDIMENTO: Geralmente essas notas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e muitas vezes a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar a nota que está recebendo.

3-VERIFIQUE SE AS NUMERAÇÕES DAS NOTAS NÃO SÃO IGUAIS: Ao receber duas notas de igual valor verifique se as numerações não são iguais, os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente porque isso acarreta em custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão. OBSERVE A TEXTURA DA NOTA: Outra cautela que pode ser tomada é reparar na textura do papel das notas que estão sendo recebidas, as notas falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas e possuem um alto relevo e saliência nos itens de segurança que pode ser percebido pelo tato. Sinta com os dedos o papel e a impressão. OBSERVE A IMPRESSÃO DA NOTA: Nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes – as notas falsas têm cores com pouca nitidez e costuma haver borramento das cores. VERIFIQUE A MARCA D’ÁGUA COLOCANDO A NOTA CONTRA A LUZ: NO CASO DE DÚVIDA, COMPARE A NOTA SUSPEITA COM UMA NOTA VERDADEIRA. BAIXE O APP GRÁTIS “DINHEIRO BRASILEIRO” NO SEU SMARTPHONE: O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central não analisa a autenticidade da cédula, apenas ajuda a identificar, conhecer e onde se encontram os itens de segurança tais como: fio de segurança, quebra-cabeça, micro impressões, marca d’agua, número escondido e que muda de cor, alto relevo, elementos fluorescentes.