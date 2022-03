Polícia Federal deflagra Operação Pústula de combate a pornografia infantil

A Polícia Federal em Pernambuco, através de sua Delegacia em Caruaru/PE, deflagrou na manhã de hoje (30/03/2022) a OPERAÇÃO PÚSTULA – (Metáfora= aquilo que é viciado ou doente na sociedade).

Foi dado cumprimento a 02 (dois) Mandado de Busca e Apreensão na cidade Caruaru/PE. As buscas foram realizadas na residência de um estudante e de um empresário. Por ocasião da busca foram arrecadados 01 (um) aparelho celular, 04(quatro) discos rígidos e 02 (duas) mídias (CD) . O material apreendido passará por uma perícia técnica, a fim de subsidiar as investigações que estão em andamento. Os investigados prestarão esclarecimentos ainda hoje na Delegacia da Polícia Federal em Caruaru/PE.

Os crimes de armazenamento e de distribuição de material pornográfico estão previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em caso de condenação, as penas podem alcançar até 6 anos de anos de reclusão.

A operação é decorrente de investigação policial fundamentada em notícia crime apresentada à Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal em Brasília/DF por diversos organismos internacionais de combate a pornografia (INTERPOL Berne-Suisss, National Center for Missing & Exploited Children), na qual relatou, por meio de relatórios, a publicação, em redes sociais (Facebook, Youtube, Google Plus, Tumblr e outros) imagens e vídeos envolvendo crianças ou adolescentes em cenas de pornografia.

Após a constatação que os endereços informados pelos provedores de internet situavam-se no Município de Caruaru/PE, restou identificado as residências dos investigados os quais estão sendo alvos das medidas judiciais.

A INTERPOL mantém um banco de dados de imagens de abuso sexual infantil, o qual é alimentado por policiais de 61 países membros e pela EUROPOL. O Brasil faz parte dos países autorizados e certificados para a utilização do sistema desde 2009. No Brasil, a INTERPOL é representada pela Polícia Federal.

Somente esse ano a Polícia Federal já deflagrou 39 operações no Brasil contra a pornografia infantil na internet, realizou 26 prisões e cumpriu 80 mandados de busca e apreensão!