Polícia Federal prende líder de uma organização criminosa

A Polícia Federal em Pernambuco, através de união de esforços das Superintendências na BA, RN, em ação coordenada com a Polícia Penal do Rio Grande do Norte e com a Polícia Militar de Pernambuco, localizou e prendeu, em Tamandaré/PE, a liderança de uma organização criminosa violenta com destacada atuação em Salvador e em outras cidades da Bahia, assim como em outros estados do Nordeste, ontem (31). Ele havia sido preso por tráfico de drogas e uso de documento falso em Natal/RN e quando estava respondendo ao processo em liberdade, por cerca de 60 dias, rompeu a tornozeleira eletrônica e se encontrava foragido vindo a residir em Pernambuco.

Também foram cumpridas buscas na residência do foragido, porém nem armas, nem drogas ou dinheiro foram encontrados. Após sua prisão ele será encaminhado para a audiência de Custódia e caso seja confirmada a sua prisão irá para o COTEL onde ficará à disposição da Vara Criminal da Comarca de Natal/TJRN responsável pela expedição do Mandado de Prisão.