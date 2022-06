Polícias Civil e Científica ganham reforço com novos profissionais

O governador Paulo Câmara comandou, nesta sexta-feira (10.06), a cerimônia de formatura dos novos 121 profissionais que vão reforçar a segurança pública do Estado. Os 38 delegados de Polícia Civil, 62 peritos papiloscopistas e 21 auxiliares de perito criminal já estão aptos a serem nomeados. A solenidade foi realizada no auditório da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, e contou com a presença de várias autoridades.

“Temos tido esse cuidado, ao longo dos anos, de melhorar a estrutura das nossas polícias, para que cada vez mais tenham a responsabilidade de servir ao povo de Pernambuco, garantindo a paz no nosso Estado. Contamos com o trabalho, dedicação e o espírito público desses profissionais”, destacou Paulo Câmara.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Humberto Freire, os novos reforços vão ampliar o efetivo da polícia tanto na Região Metropolitana do Recife como no interior. “Eles serão lotados onde há uma maior demanda. Além de reforçar as nossas equipes, iremos ativar novas unidades, a exemplo das delegacias da Mulher e de Combate à Corrupção, recentemente criadas”, reforçou Freire.

Camila Constantino, de 28 anos, natural do Recife, primeira colocada no curso de auxiliar de perito, expressou a emoção do momento. “É a realização de um sonho, e agora é o momento de comemorar essa conquista. Futuramente, espero contribuir para reduzir a criminalidade no nosso Estado”, comemorou.

Prestigiaram a solenidade o secretário executivo de Defesa Social, Rinaldo de Souza; o chefe da Polícia Civil, Nehemias Falcão; o gerente-geral da Polícia Científica, Fernando Benevides; o sub-comandante geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Fernando Aníbal; o sub-comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Ramalho; o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros; o defensor público geral Henrique Seixas; o gerente Geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária, coronel Ivanildo Torres; o gestor da Academia Integrada de Defesa Social, delegado Hilton Pereira; e a deputada estadual Gleide Ângelo.