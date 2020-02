POLÍTICA// Os nomes que disputam na Mata Norte e Agreste

Em ano eleitoral os movimentos em busca do fortalecimento das bases políticas se intensificam. Embora os atores políticos se antecipem nessa costura no ano pré-eleitoral, a tendência é que as decisões, na maior parte dos casos, aconteçam no prazo limite, ou seja, no mês de março deste ano. Nesta edição trazemos uma prévia das eleições e os nomes que deverão disputar os cargos majoritários em Carpina e outras cidades da Mata Norte e Agreste Setentrional.

Em Carpina a disputa deve ocorrer, mais uma vez, entre o prefeito Manuel Botafogo (PDT) o ex-prefeito Joaquim Lapa (PTB). Ambos já governaram o município por três ocasiões, o que torna o pleito um clássico. Lapa conta com o apoio do deputado federal Ricardo Teobaldo (Podemos) e deve compor a chapa com o ex- -vereador Diogo Prado (PSC), que veio agregar reforço ao grupo. Já Botafogo vem com o apoio da maioria dos vereadores de mandato e tem conseguido recursos para realizar obras de infraestrutura na cidade.

As eleições em Paudalho emitem sinais de que serão disputadas entre os descentes das famílias Gouveia e Pereira. Em sua corrida pela reeleição, o prefeito Marcelo Gouveia (PSD) deve enfrentar Vitor Pereira (PSB), filho do ex-prefeito José Pereira, seu adversário em 2016. Gouveia vem fazendo uma gestão voltada para a melhoria da qualidade de vida da população, enquanto Victor defenderá os benefícios implantados na gestão de seu pai quando prefeito de Paudalho.

Em Limoeiro, o atual prefeito João Luís (PSB) deve enfrentar Orlando Jorge (Podemos), o vice- -prefeito, Marcelo Mota (Sem Partido), e Rosejara Ramos (SDD). João Luís tem procurado dar uma nova roupagem à gestão com substituição de alguns secretários e comemora a verba de R$ 24 milhões para a construção de uma ponte no centro da cidade e calçamento de diversas ruas. Orlando Jorge conseguiu ampliar sua base, com a adesão de lideranças ao seu grupo. Enquanto isso, Marcelo Mota tem buscado o apoio do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), principal nome da oposição no Estado. Por sua vez, Rosejara Ramos está construindo o Plano de Governo junto com seu grupo e pretende apresentar o documento aos limoeirenses. O plano é composto de sugestões julgadas plausíveis dadas pelo grupo e por pessoas dos diversos segmentos da sociedade.

Os eleitores de Nazaré da Mata terão novamente que escolher entre o prefeito Inácio Manoel (Nino-PSDB) e o ex-prefeito Egrinaldo Coutinho (Nado-PTB). Nino forma uma ampla base de apoio, enquanto Nado consegue adesão de várias lideranças para a disputa.

Lagoa do Carro deverá repetir os nomes de 2016: a atual prefeita Judite Botafogo (PSDB) e o ex-prefeito Jailson do Armazém (PSB). A situação ainda não está decidida e Judite poderá disputar com o também ex-prefeito do município Tota Barreto (PSB) ao invés de Jaílson. A prefeita vem fazendo uma gestão de destaque no município.

Quatro pré-candidaturas estão postas em Bom Jardim. Lá o prefeito João Lira (PSD) pro vavelmente terá como adversários o ex-prefeito Miguel Barbosa (PP), que já disputou com ele em 2016, o presidente da Câmara Municipal, José Gomes de Medeiros Filho (Jotinha-PSC) e o ex-secretário de Educação de Bom Jardim, João Francisco da Silva Neto (Janjão-Sem partido). O professor é também empreendedor do comércio de confecção e aposta na bem avaliada gestão frente à Secretaria Municipal de Educação para obter sucesso político. Já Jotinha, que também é empresário, tem promovido, como vereador, serviços de oftalmologia para a população e contabiliza ações positivas à frente da Casa Desembargador Dirceu Borges. Em sua gestão a Câmara Municipal recebeu um toque de modernidade e renovação, com nova pintura, reforma da Secretaria da Casa, como também a construção de um arquivo. O ex-prefeito Miguel Barbosa é considerado o principal adversário de João Lira, que vem fazendo um mandato aprovado por boa parte dos bomjardinenses.

Em Machados quem vai defender a gestão de Argemiro Pimentel (PSB) é o seu vice-prefeito, Juarez da Banana (PSD). Ele disputa com o ex-prefeito Cido Plácido (PTB) e com o vereador João Morais, que deverá se filiar ao DEM para consolidar a candidatura. Morais conta com o apoio do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), e deve implementar algumas ações no município ainda nos primeiros meses do ano.

No município de Condado o atual prefeito Antônio Cassiano (PTB) deve ir para a reeleição. Cogita-se também a pré- -candidatura do empresário Albino da Click. Mas quem está preparando uma proposta macro pela oposição é a Dra. Andréia Quental. A pré-candidata apresenta atualmente o maior planejamento com estruturação partidária composta pelo MDB, PSD, Podemos, PCdoB e outras siglas. Ela é a presidente do MDB no município e conta com apoio do deputado federal Raul Henry (MDB) e quatro vereadores de mandato. Além disso, quase 70% dos filiados ao PTB de Condado, partido do atual prefeito, migrou para a base de Dra. Andréia. Ela está em articulação com mais de 50% dos atuais vereadores. Outro fator importante é o apoio e popularidade do esposo, o ex-prefeito Dr. Edberto Quental, eleito duas vezes na cidade e que tem alto índice de aprovação das suas duas gestões. Em Feira Nova Danilson Gonzaga (PSD) e Juliana Chaves (PSB), devem se enfrentar mais uma vez, a exemplo das eleições de 2016.

Para a disputa de outubro, Juliana conta com o apoio de quatro vereadores de oposição e várias lideranças locais. O grupo da pré-candidata formará três blocos com pré-candidatos a vereador para disputar as eleições. Ela tem também o apoio do Governo do Estado. Apesar de ter perdido a eleição de 2016 com uma margem mínima de votos, Juliana se consolidou como o principal nome da oposição. Desde 2017 reativou o Centro Social Dr. Marizio Francisco, no centro da cidade, onde acontecem diversos trabalhos sociais. No Centro Social são realizados o Programa Leite para todos, Programa Sopa nas casas de farinha, Grupo “Alegria de Viver”, Distribuição de sementes anualmente para agricultores, Distribuição mensal de cestas básicas para famílias carentes, Projeto Qualifica Feira Nova, Comemorações e festividades diversas, Projeto de abastecimento d’água nos sítios, entre outras ações. Já Danilson Gonzaga aposta numa gestão inovadora com qualificação profissional para a população e obras para tentar a reeleição.

Guilherme Nunes (Guiga-PSDB), atual prefeito de Vicência, vem fazendo uma gestão voltada para a infraestrutura. Diversas obras já foram implementadas durante o seu mandato e ele consegue manter ampla base de apoio das lideranças locais para o projeto de reeleição. Guiga deve disputar com Neto de Dija, recém-filiado ao PSB, que terá o apoio do Governo do Estado e do ex-prefeito Paulo Tadeu. Em Lagoa do Itaenga, a prefeita Graça do Moinho (PSB) deve disputar com o atual presidente da Câmara Municipal, Pedro Epifânio (PR). Graça vem fazendo uma gestão voltada para o social, enquanto Epifânio segue a mesma linha de atuação. No município de Itaquitinga, o prefeito Geovani Oliveira (PMN) deve enfrentar o ex-prefeito Sinésio Monteiro (PSB). Monteiro foi prefeito do município entre os anos de 1993 a 1996. Ele tem sido procurado por grupos da cidade para ingressar na disputa e tem apoio do Palácio do Campo das Princesas.

Por sua vez, o município de Surubim deverá contar com três (ou cinco) candidaturas: a atual prefeita Ana Célia (PSB), o ex-prefeito Túlio Vieira (PT) e o também ex-prefeito Flávio Nóbrega, que deve se filiar ao MDB, se dizem decididos a entrar na disputa. Nóbrega já escolheu até o vice: o empresário Fernando Brito, irmão do presidente da Câmara de Vereadores, Fabrício Brito, até então aliado de Ana Célia. Túlio Vieira terá o apoio do deputado federal Ricardo Teobaldo e Ana Célia vem com o suporte do Governo do Estado. Há ainda especulações em torno dos nomes de Juliana Chaparral (Patriota) e do Dr. Valdir.