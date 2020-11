Polo Eleitoral de Carpina começa amanhã a distribuição das urnas para o 1º turno das eleições

O processo de logística que envolve a distribuição de cerca de mil urnas eletrônicas que serão usadas no 1º turno das eleições de 2020 nas cidades de atuação do Polo Carpina, no domingo (15), terá início a partir de amanhã (13).

Segundo o chefe do Cartório Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, Zeildo Mendes, seguindo as orientações do Tribunal Regional Eleitoral, os terminais começaram a ser colocados em cerca de 20 caminhões e seguirão para os pontos de votação, em 13 cidades da Mata Norte.

As urnas eletrônicas serão distribuídas a partir das Zonas Eleitorais de Carpina (que compreende ainda a cidade de Lagoa do Carro), Paudalho, Nazaré da Mata (que abrange ainda Buenos Aires e Tracunhaém), Itambé (que acumula os municípios de Camutanga e Ferreiros), Timbaúba e Condado ( que abarca as cidades de Aliança e Itaquitinga). O polo de Carpina compreende um total de 301.729 eleitores.

Zeildo Mendes destaca que o sistema montado pela Justiça Eleitoral garante a segurança das urnas. Segundo ele, os terminais estão devidamente lacrados. Em cada um deles constam dados e fotos de todos os canditados, além de partidos e coligações, programas de votação e relação dos eleitores de cada seção eleitoral.

Os veículos, que também são lacrados, ficam em um local intermediário pré-determinado, sob a guarda da Polícia Militar, até o momento de as urnas serem levadas para os locais de votação.

Para reforçar a segurança do pleito, a partir de amanhã, todos os locais de votação contarão com segurança da PM. O objetivo é assegurar a integridade física dos terminais de votação.