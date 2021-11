População de Macaparana e Ferreiros será beneficiada com Ações de Cidadania

Os moradores das cidades de Macaparana e Ferreiros, na Mata Norte do Estado, vão receber as Ações de Cidadania do Programa Governo Presente. Nestas quinta e sexta-feira (dias 4 e 5), uma série de serviços vão estar disponíveis para atualização de documentos, serviços ágeis de saúde, assistência social, com a participação de órgãos estaduais como o Detran e a Compesa. A Ação de Cidadania é uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, em parceria com as prefeituras.

O serviço mais procurado é o de emissão de carteiras de identidade, onde a emissão da primeira via é gratuita, mas para quem necessitar emitir uma segunda via, é preciso pagar uma taxa de R$ 24,36. O processo é totalmente eletrônico, com scanners e outros aparelhos eletrônicos para a coleta de dados biométricos no local. O Balcão de Direitos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estará presente para quem quiser solicitar nova via das certidões de casamento, de nascimento e de óbito. Outro documento importante que também estará disponível na Ação é o CPF. Quem precisar do documento será atendido.

A Ação de Cidadania também traz serviços para quem quiser cuidar da saúde, no local será possível aferir a taxa de glicemia, a pressão arterial e a temperatura do corpo. Nos eventos, é possível fazer teste para identificar doenças como sífilis, hepatites virais e fazer teste rápido para detectar o covid-19. Também haverá informações sobre a Lei Maria da Penha, orientações sobre violência contra a mulher dentro da comunidade, sobre o sistema Alerta Celular e a Patrulha Escolar, além do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Até outubro, já foram realizadas 57 Ações de Cidadania, em todas as regiões do Estado, e mais de 182 mil atendimentos em cerca de 50 serviços. O acesso à escola onde ocorre o evento só é liberado depois de aferida a temperatura e é orientado o uso de máscara de proteção. Quem não estiver usando máscara, receberá uma, gratuitamente, pela operação Pernambuco pela Prevenção.

Será necessário fazer o agendamento com antecedência nos dois municípios. O agendamento pode ser no próprio município (veja local, abaixo) ou através do site PE Cidadão. Pela internet, digite www.pecidadao.pe.gov.br e clique em agendamento. Depois é só escolher o município. As ações são eventos que ocorrem de forma rotineira. Em 2020, apesar da suspensão necessária no período mais rigoroso da pandemia, foram realizados mais de 59 mil atendimentos gerais, com a oferta média de 60 tipos de serviços e difusão de informações do Governo do Estado e das prefeituras parcerias em cada evento. A Ação de Cidadania é parte do Programa Governo Presente. Toda a articulação é da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas.



Ação de Cidadania em Macaparana

Quinta-feira, dia 4 de novembro

Das 8h às 12h

Escola Municipal Governador Moura Cavalcanti

Rua Bernardo Longo, nº 15, Centro

Com agendamento na Secretaria de Ação Social do município



Ação de Cidadania em Ferreiros

Sexta-feira, dia 5 de novembro

Das 8h às 12h

Grupo Escolar Severina de Melo Freire

Rua Santo Antônio, s/n, Ferreiros

Com agendamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município