Por causa do aumento de casos, Goiana intensifica ações de combate à COVID-19

Diante do aumento de casos do novo coronavírus em todo o Brasil, a cidade de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, finalmente reforçou e ampliou as ações de prevenção à covid-19. Entre elas estão o fortalecimento das ações de campo, por meio dos fiscais sanitários, das ações da atenção primária à saúde, aproximação com representantes das comunidades, e ampliação da divulgação das medidas de controle e prevenção.

Até hoje (23), a cidade registrou 1.922 casos da covid-19, dos quais 1.354 pacientes conseguiram se recuperar. 84 acabaram em morte.



“Essas são medidas que reforçam e ampliam o trabalho de prevenção e combate ao coronavírus. Os casos estão aumentando, então as medidas de prevenção são extremamente necessárias. Todos devem usar máscaras de proteção, higienizar as mãos e evitar aglomerações”, diz Eduardo Bezerra, coordenador da Vigilância Epidemiológica de Goiana. Ele lembra que, em caso de sintomas da doença, as pessoas devem procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, que vão fazer o encaminhamento de acordo com a gravidade do caso.



De acordo com a assessoria da Prefeitura de Goiana, desde o inicio da pandemia, o município tem tomado iniciativas para conter a proliferação da covid-19. A primeira ação foi a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, na qual reúne ações conjuntas de várias secretarias para abranger de forma macro a toda população.

As ações culminam com a construção de um hospital de campanha na estrutura da Upinha de Goiana, localizada na margem da PE-75 e inaugurada no início deste mês de julho.



A unidade de pronto atendimento foi construída com recursos próprios, em parceria com a Klabin, que doou equipamentos necessários, além de itens hospitalares e de proteção individual. Desde a sua inauguração, a Upinha de Goiana manteve o atendimento aos pacientes da covid-19, independente da queda no número de casos.

+JCPE