Por que é importante cuidar da saúde bucal das crianças?

A infância é um momento de muitas brincadeiras, alegrias e aprendizados. É nessa fase que as crianças aprendem o seu espaço no mundo, descobrem como se comunicar e desenvolvem habilidades essenciais para o convívio em sociedade. Apesar disso, essa época exige também muito cuidado com a saúde da criança.

No que se refere à saúde bucal, “cuidar dos dentinhos e da higiene bucal das crianças garante uma dentição perfeita e uma melhor qualidade de vida aos pequenos”, afirma a Presidente da Associação Brasileira de Halitose, Dra. Cláudia Gobor, cirurgiã-dentista. A profissional explica que a boca é uma estrutura bastante favorável ao aparecimento de bactérias que podem ser nocivas à saúde da criança. Por isso, cabe aos pais o cuidado diário neste sentido.

“Criar uma rotina que insira a escova de dentes e o fio dental é muito importante”, explica a especialista. Sempre, após todas as refeições, é indispensável a escovação dos dentes, e, uma vez ao dia, a utilização dos fios. Para isso, deve ser estimulado na criança o prazer em cuidar. “Com musiquinhas, brincadeiras e outros meios, os pais devem colocar essa rotina de cuidado não como uma tarefa, mas sim como algo divertido”.

Outro ponto a se ressaltar é referente ao exemplo dos pais. Nos primeiros anos de vida, as crianças são fortemente influenciadas pelo comportamento dos adultos mais próximos, assim, tendem a repetir padrões. Por isso, se os pais não têm o costume de escovar os dentes no mínimo 3 vezes ao dia, bem como usar corretamente o fio dental, dificilmente a criança adotará esse comportamento. Desse modo, cabe aos responsáveis a mudança nos próximos hábitos para que os pequenos possam enxergar também a necessidade desse cuidado.

Com os menores, a rotina deve prevalecer, mas com algumas adaptações. “Desde o nascimento do primeiro dentinho é essencial o cuidado com a dentição. Por isso, nesses primeiros meses é aconselhável a utilização de gaze ou uma escova bem macia”, alerta a dentista. Outrossim, é válido lembrar também quanto à alimentação. O consumo desenfreado de doces e outros alimentos industrializados pode desencadear cáries e outras bactérias.

Independentemente da idade, cuidar da saúde bucal é importante a vida toda. Uma boa saúde bucal é responsável por uma boa qualidade de vida. Por isso, estimular esse cuidado é importante desde a infância é essencial para um futuro saudável.