O Porto Digital completa 21 anos em dezembro de 2021. Desde sua criação, o parque tem crescido em número de empresas e colaboradores, área instalada e faturamento – atualmente, tecnologia da informação já responde como o 3º maior setor de serviços no Recife.

Na sua fundação, o parque tecnológico era formado por apenas três empresas e 46 pessoas. Atualmente, o Porto Digital abriga quase 350 empresas, organizações de fomento e órgãos de Governo, com 13,3 mil profissionais e empreendedores. Esses empreendimentos geraram um faturamento anual de mais de R$ 2,86 bilhões em 2020.

Instalado na área central do Recife, o Porto Digital tem como área de atuação os eixos de produção de software e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Economia Criativa, além do foco no futuro das cidades por meio de prototipação com base em fabricação digital e internet das coisas (IoT).

A maioria das empresas do parque tem como modelo de negócios o business to business (B2B) ou foco em outsourcing – com área de atuação especialmente em tecnologias web, mobile e de inteligência artificial, além de big data, open API e internet das coisas (IOT). Entre as empresas embarcadas, quase um terço atua com desenvolvimento de softwares, além de atuação relevante em serviços relacionados a fintechs ou empresas que unem tecnologia, dados e conhecimentos médicos.

Entre as empresas que fazem parte do parque tecnológico estão multinacionais como a Accenture, Avanade e Fiat Chrysler, além de referências nacionais que foram criadas por empreendedores no próprio Porto Digital, como Neurotech, Tempest, Fusion DMS, Insole, Acqio e Ti.Saúde.

No fomento a novos negócios, o Open Innovation Lab do Porto Digital – reconhecido como uma das 10 iniciativas de inovação aberta mais inspiradoras do mundo pela IASP em 2018 – atendeu a mais de 40 clientes nacionais e internacionais, como o Ministério Público de Pernambuco, Unilever, Sebrae, Compesa e Grupo Heineken. Já foram mais de R$ 15 milhões investidos em projetos, com mais de 500 instituições inovadoras mapeadas em relação aos desafios.

Formação

Para fomentar o crescimento contínuo do parque tecnológico e superar o desafio da demanda por capital humano na área de tecnologia, a Prefeitura do Recife elaborou o programa Embarque Digital. A iniciativa, executada pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital, tem como objetivo atrair jovens da rede pública de ensino para a carreira na tecnologia, com 2.000 bolsas de estudo até 2024.

O programa Embarque Digital vai contemplar quatro grandes eixos: mapeamento qualitativo e quantitativo das demandas do setor produtivo da cidade do Recife nas necessidades de mão de obra qualificada em tecnologia; desenho de cursos de tecnologia que atendam as demandas do mercado, controle de qualidade e atualidade dos cursos durante todo o programa; oferta de cursos de graduação tecnológicos com currículo aderente às demandas do mercado; e implantação de residência tecnológica.

Mulheres na tecnologia

O programa Mulheres em Inovação, Negócios e Artes (MINAs) – lançado em 2018 com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) por meio de emenda parlamentar da então deputada federal Luciana Santos (PC do B) – continua com ações em 2021, com atividades e iniciativas voltadas para o Agreste de Pernambuco por meio do Armazém da Criatividade. Em 2020, foram feitas parcerias com iniciativas como Futuras Cientistas; realização de meetups – tanto presenciais, antes da pandemia, quanto online; hackathons; e turmas de Mind The MINAs, além de outras ações.

Uma das entregas mais importantes do MINAs para o ecossistema foi a Creche Municipal Porto Digital, inaugurada em um imóvel reabilitado pelo Núcleo de Gestão para atender a população da área central do Recife. A reabilitação contou com financiamento da Finep e dos governos estadual e municipal.

Economia Criativa

Além de ter empresas de Economia Criativa como embarcadas no parque tecnológico, o Porto Digital também conta com o Portomídia – o braço de fomento ao audiovisual. Desde sua inauguração em 2013, já passaram pelo equipamento mais de 450 produções entre curtas e longa-metragens. Mundo Bita, Boi Neon, Ex-Mágico, Aquarius e Bacurau foram alguns dos que passaram pelos laboratórios do espaço.

Mais recentemente, Greta Garbo; Fim de Festa; Quando a Chuva Vem?; Carro Rei; e Noches de Fuego também passaram por etapas de pós-produção no Portomídia. Entre as premiações nas quais as produções que passaram pelo equipamento estão o Oscar; Festival de Cannes; Troféu Redentor; Cine PE; Festival de Cinema de Gramado; e Cinefantasy.

Parte dos esforços no fomento ao setor, em parceria entre o Porto Digital e a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o Cinema do Porto abre as portas para o público em 2021. A instituição fica responsável pela administração da nova sala, que fica no Cais do Apolo, 222.

Território

O Porto Digital é um parque urbano e aberto instalado no centro histórico do Bairro do Recife, mas já conta com áreas de expansão para os bairros de Santo Antônio, São José e Santo Amaro – o que totaliza uma área total de 171 hectares na capital pernambucana – além de uma unidade avançada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com o Armazém da Criatividade.

A região central do Recife vem sendo requalificada em termos urbanísticos, imobiliários e de recuperação do patrimônio histórico edificado. Desde a fundação do parque tecnológico, em 2000, já foram restaurados mais de 138 mil metros quadrados de imóveis históricos. Em sua missão de reabilitar o Bairro do Recife e bairros integrantes do seu território, o Porto Digital fechou uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para desenvolver um modelo piloto para áreas históricas e patrimônios edificados das cidades brasileiras.