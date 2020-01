Posto móvel contempla comunidades rurais de Glória do Goitá

O Município de Glória do Goitá foi contemplado com uma unidade de saúde móvel. A Prefeitura realizou a entrega do veículo no sábado (25/01). A unidade conta dois consultórios: médico e odontológico. De acordo com a prefeita Adriana Paes (PSD), o posto móvel começará a circular pelo Município, priorizando as comunidades rurais que ainda não contam com cobertura da atenção básica de saúde. A unidade será mais um equipamento do Programa Saúde da Família (PSF).

“São dois consultórios para atender a zona rural com áreas descobertas. É um equipamento que contribuirá com a população, levando atendimento médico e odontológico para os lugares mais distantes”, destaca a gestora municipal. O posto móvel também será utilizado em campanhas, eventos e ações promovidas pela gestão municipal.

“Essa unidade foi adquirida com recursos próprios e é fruto das reivindicações da Prefeitura Itinerante na zona rural do município. Os moradores reclamavam das dificuldades. E outra quando tinha médico que atendia em escolas ou casas da Zona rural ficava impossível ter dentista. Agora tem os dois, consultório médico e odontológico todos climatizados para atendimento nas áreas descobertas”, comemora Adriana.

