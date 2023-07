Prédio desaba no Grande Recife e pessoas são soterradas

Parte de um prédio desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com os bombeiros, há moradores soterrados nos escombros e crianças estão entre os desaparecidos. O número de vítimas não foi informado.

Até a última atualização desta reportagem, duas pessoas tinham sido resgatadas vivas. Segundo testemunhas, há ao menos nove pessoas sob os destroços. Algumas delas se comunicam com os bombeiros durante a busca.

O desabamento ocorreu no início desta manhã, às 6h10. O prédio fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do Conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro, parcialmente.

Segundo moradores, o prédio estava interditado por ordem judicial, mas foi reocupado em 2012. Uma mulher que não quis se identificar disse que a irmã, chamada Maria da Conceição, morava no edifício com os filhos.

O despachante Jailson Júnior presenciou o momento em que o prédio caiu. “Eu trabalho no terminal de ônibus do Conjunto Beira-Mar, aqui do lado. Havia pessoas soterradas lá embaixo, inclusive uma placa [de concreto] caída em cima de crianças. Está todo mundo aqui, Samu, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros”, disse.

Até a publicação, os bombeiros ainda não haviam informado quantos são os desaparecidos. As buscas por vítimas seguem no local. Participam das buscas 50 bombeiros e 40 voluntários. Cães farejadores participam da operação para encontrar pessoas.

Esse tipo de prédio, que é popularmente conhecido como “prédio caixão”, tem térreo e três andares e, em cada pavimento há quatro apartamentos.

