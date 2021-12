Prefeita Adriana Paes recebe prêmio de Gestão Pública

A prefeita de Glória do Goitá Adriana Paes (PSD), na Zona da Mata Norte, a 66 km do Recife, recebe o Prêmio IBVG de Gestão Pública 2021. Em sua 15ª Edição a premiação será realizada no dia 08 de dezembro em Brasília, pelo Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão Desempenho e Opinião (IBVG).

A condecoração é pela atuação destacada, principalmente no combate à pandemia nos anos de 2020 e 2021.

A prefeita da Capital do Mamulengo está em seu segundo mandato e vem se consolidando com sua liderança política, credibilidade e carisma em Glória do Goitá. Adriana Paes, a “Beija Flor”, está voando alto com sua administração, e goza de grande prestigio e avaliação positiva de seu Governo É Trabalho.

Recentemente junto ao Governo de Pernambuco, conseguiu realizar dois sonhos antigos da população, implantar o sistema de abastecimento de água no Distrito de Apoti e a construção da rodovia PE077, que interliga a Sede a Apoti.

Nesta Edição serão homenageados governadores, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos com atuação destacada, principalmente no combate à pandemia nos anos de 2020 e 2021.

Em sua 15ª Edição mais de 500 prefeitos de 25 estados já foram homenageados pelo IBVG – Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão Desempenho e Opinião, após criteriosa avaliação, com o PRÊMIO IBVG